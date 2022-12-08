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年底「4星座」桃花運大開！喜獲甜蜜蜜愛情　魔羯宜主動出擊

▲男人,感情,愛情。（圖／unsplash）

▲年底前有4星座桃花運超旺。（示意圖／unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

12月一到最具氣氛聖誕節、跨年夜就要來臨了，你身邊有另一半來陪著過節嗎？若是還沒脫單的朋友，如果不想把今年的遺憾留到明年，就要好好把握今年最後的時光，主動出擊找尋甜蜜蜜的愛情，尤其是底下4大星座的人。星座運勢網站《科技紫微網》整理出年底桃花運大開的4個星座，能在12月裡收穫愛的火花，快來看看你上榜了沒吧。不過，就算沒有被點到名，也是要好好衝一把，才對得起自己。

獅子座

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本月獅子座桃花綻放，過往的爛桃花可以不理會了，多跟人聊聊時下熱門的話題，就能篩選出跟自己三觀相似、志同道合的人。單身的獅子們將有機會確定關係，或跟剛認識的異性迅速混熟。

雖然這個月異性緣很好，走到哪裡都很受歡迎，但想脫單的話還是要有行動，否則不太可能有進展。如果彼此都確定有好感，就可以嘗試主動出擊。

摩羯座

本月的桃花都很「正式」，不是朋友正式介紹，就是透過相親等，會感受到溫馨與浪漫。若有好感宜主動出擊。處於試探、曖昧階段的人，也建議坦率直球對決，能帶給對方新鮮的衝擊感。此外，在各種場合多多發言，表達自己的觀點。多打扮能吸引到興趣相似的人，對方會主動向你靠攏，遇到正桃花的機率很大，因此不要太被動。

巨蟹座

水星在月初進入巨蟹座的婚戀宮，你會遇到很聊得來的人，本月的桃花多來自聊天產生火花，若有人介紹對象，不要推辭，聊一聊，說不定能點燃愛的火苗，也或許會在職場上的某個瞬間，突然來電。月中可能會結束一段無果的暗戀或曖昧，雖然有些感傷，但停止自耗也是好事。而到了月底，進入本年度最後一次水逆期，會把你拉入懷舊情緒，不排除跟前任復合或糾纏的可能。總體來說，本月的桃花品質參差不齊，穩定好自己的心緒是重點。

金牛座

想談戀愛的牛牛們，不要再擺爛了，把那些順其自然的佛系心態都丟掉，本月只要好好打扮，多安排社交活動，就能吸引到不少青睞的目光，桃花會妥妥的砸到頭上，有些乍見平平無奇的人，相處後反而會讓你有心動感。部分金牛座會因工作能力受到對方的欣賞，進一步發展成辦公室戀情。但受水逆影響，月底感情生活會略有波折，要做好心理準備。

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科技紫微網星座桃花愛情

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