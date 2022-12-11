70歲尪在老司機LINE群傳「1S」被抓包　送妻房產仍挨告

▲基隆一人妻懷疑70歲的老公召妓，提告求償100萬元，（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一對老夫老妻結婚40多年，妻子發現70歲的丈夫加入情色LINE群組，還傳送行話「安安」、「1S」（全套），認為他找援交，怒提告求償100萬元。全案審理時，丈夫喊冤沒有召妓，表示先前為了安撫妻子，還送她一棟屏東的房子。高雄地院審理，認為妻子沒有提出有力證據，判她敗訴，全案還可上訴。

妻子指控，丈夫喜歡「去那種地方按摩」，她發現他加入情色LINE群組，裡面有性交易訊息，丈夫還傳送「安安」、「1S」等行話屢次召妓，讓她感到相當痛苦，提告向丈夫求償100萬元

丈夫喊冤他沒有，認為原本夫妻倆生活正常，妻子卻從今年3月起，陸續對他提出偽造文書、聲請保護令等告訴，他為了讓妻子安心，將屏東的一處房地送給妻子，2人也達成調解，現在妻子沒有直接證據，卻又以召妓為由對他提告，他年已70歲，身心狀態也因這些折騰大受影響。

妻子又表示，只要丈夫同意和現在一樣，兩人分居屏東、高雄，且彼此不造訪對方住處，若有違反就要賠償100萬，她就和他和解。不過丈夫拒絕這項和解條件。

法官審理後，認為丈夫的LINE帳號內雖有裸女、清涼美女照與性交易招攬訊息，但他並沒有將這些預約性交易的帳號加為好友，也沒有直接和她們連絡的證據，難認他有召妓援交，因證據不足，判妻子敗訴，全案還可上訴。