　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看到霍華德太興奮！眼鏡弟摸屁還「連擊小魔獸」　球迷驚：弟弟母湯

記者閔文昱／綜合報導 

球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本月8日迎來37歲生日，桃園永豐雲豹特別精心策劃一系列慶生行程，分別現身道明與立人兩間校園與小朋友互動，整個過程氣氛相當熱絡，不過有男童疑似太興奮，不斷拍打魔獸雙腿，還不小心擊中「要害」，所幸魔獸並不以為意，依舊滿臉笑容指引學生排隊，展現親民形象。

霍華德當日上午先前往道明外僑學校，獲得全場師生熱烈歡迎，全場並大唱生日快樂歌替他慶生，霍華德也充當「人肉籃架」讓小球迷嘗試投籃，展現十足親和力，校方特別準備超大型生日蛋糕，並邀請霍華德與全校師生投籃同樂，共度難忘校慶。

▲▼ 魔獸霍華德 。（圖／桃園雲豹提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲魔獸霍華德現身道明、立人國小。（圖／桃園雲豹提供，下同）

下午霍華德接著前往立人國小，不僅擔任才藝活動評審，也在小朋友邀請下，大秀一段逗趣舞姿，場面溫馨可愛，之後更接受由學生扮演的小記者們真情訪問，分享身為球員必須保持的拚戰精神，隨後也接受同學們熱情邀約，換上招牌「Superman」裝扮、體驗書法中文字、比腕力，各種活潑橋段逗得全場開懷大笑。

▲▼ 魔獸霍華德 。（圖／桃園雲豹提供）

過程中，有幾名小朋友因太過興奮，不斷圍繞在霍華德身邊搶著與他擊掌，一名帶著眼鏡的男童還從屁股一路拍打到正面，甚至不小心襲擊了「小魔獸」，讓當時正在觀看直播的網友頓時嚇壞，紛紛直呼「弟弟母湯」、「不可以打那裡」、「打蛋蛋...」所幸霍華德似乎並未受到影響，指引該名男童到後方排隊後就繼續與現場小朋友互動。

▲霍華德慶生與小球迷同歡。（圖／取自雲豹影片截圖）

▲霍華德慶生與小球迷同歡。（圖／取自雲豹影片截圖）

霍華德當天除到2所小學進行公益活動外，晚間還舉辦慈善義賣餐會，這場餐會是依他個人願望舉行，現場拍賣簽名球衣、實戰球鞋等7樣個人商品，總計獲得202萬6千元，再加上100萬元餐會入場費，破300萬元的善款扣除必要開支後，預計全數捐贈給慈善團體。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／大黑馬摩洛哥半場1比0領先　C羅坐板凳無奈看被進球
明低溫探16℃！「更強冷空氣」來襲時間曝
獨／蔣萬安下周一公布第一波名單　環保局長找「空保大將」吳盛忠
世界盃「被詛咒的一球」　PK大賽這情況破門成功率驟降

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

PLG職籃開幕致詞　鄭文燦「棒球的熱潮又回來了！」聊天室被刷爆

館長要告焦糖了！被指黑道控制媒體　「去跟法官解釋吧」

看到霍華德太興奮！眼鏡弟摸屁還「連擊小魔獸」　球迷驚：弟弟母湯

奧客下單要求幫多買1飯糰　外送員「心軟照做」下場慘了

理科太太反擊了！深夜發長文澄清2重點：酸民惦惦啦

代繳罰單打8折！佛心業者證實「不是詐騙」　霸氣撒錢原因曝

明低溫探16℃！北台灣整周濕涼　「更強冷空氣」來襲時間曝

被館粉抵制！王浩宇跟館長道歉了：一開始真的是我誤會了

食品遭禁輸陸！食藥署專線加班協助業者補件「目前進線2通」

食品遭禁達2409件！最新數據曝這3類占大宗　詢問陸方皆「已讀不回」

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

PLG職籃開幕致詞　鄭文燦「棒球的熱潮又回來了！」聊天室被刷爆

館長要告焦糖了！被指黑道控制媒體　「去跟法官解釋吧」

看到霍華德太興奮！眼鏡弟摸屁還「連擊小魔獸」　球迷驚：弟弟母湯

奧客下單要求幫多買1飯糰　外送員「心軟照做」下場慘了

理科太太反擊了！深夜發長文澄清2重點：酸民惦惦啦

代繳罰單打8折！佛心業者證實「不是詐騙」　霸氣撒錢原因曝

明低溫探16℃！北台灣整周濕涼　「更強冷空氣」來襲時間曝

被館粉抵制！王浩宇跟館長道歉了：一開始真的是我誤會了

食品遭禁輸陸！食藥署專線加班協助業者補件「目前進線2通」

食品遭禁達2409件！最新數據曝這3類占大宗　詢問陸方皆「已讀不回」

PLG職籃開幕致詞　鄭文燦「棒球的熱潮又回來了！」聊天室被刷爆

館長要告焦糖了！被指黑道控制媒體　「去跟法官解釋吧」

澳洲盼強化雙邊防衛合作　示意爭取日本加入AUKUS

最強黑馬！摩洛哥成首支闖4強非洲球隊　他3度零封對手創紀錄

看到霍華德太興奮！眼鏡弟摸屁還「連擊小魔獸」　球迷驚：弟弟母湯

網傳克里米亞俄軍「軍營大火」　數百人在營、傷亡不明

世界盃生涯最終戰替補輸球　C羅獨自離場「掩面痛哭」

快訊／大黑馬摩洛哥1比0首闖4強　C羅替補黯然告別世界盃

男友KTV廁所「激戰小三」叫她在外面等！　蘿莉塔斷5年情：太屈辱

管中閔「瓶插」比喻論文抄襲：最後一定枯萎　培養土壤才能出大樹

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

正妹撿皮夾送警局　隔天竟遭提告

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

理科太太「諮商筆記」賺300萬　作家：笑死

明低溫探16℃！更強冷空氣來襲時間曝

被館粉抵制！王浩宇跟館長道歉了

理科太太反擊了！深夜發長文：酸民惦惦啦

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

她好奇「男生抱抱在想什麼？」網超誠實解答

命理師曝12星座「尾牙抽中大獎秘訣」

婆婆讚乾女兒　人妻1句全場空氣凝結

男生抱抱怕勃起　女生「想什麼」答案超意外

更多熱門

相關新聞

魔獸霍華德恢復團練　復出時間曝

魔獸霍華德恢復團練　復出時間曝

台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德因膝傷休息近3週後，下週將迎來復出，T1桃園永豐雲豹總教練劉嘉發也透露，若無意外，霍華德今天下午就會投入團隊訓練。

魔獸生日包下夜店！台兩大咖也到場

魔獸生日包下夜店！台兩大咖也到場

魔獸下周復出小孩也來台　父子球場團聚

魔獸下周復出小孩也來台　父子球場團聚

魔獸驚喜現身餐廳！

魔獸驚喜現身餐廳！

魔獸Dwight Howard蒞臨立人國際中小學

魔獸Dwight Howard蒞臨立人國際中小學

關鍵字：

魔獸霍華德Dwight Howard

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

大黑馬摩洛哥半場1比0領先

陰道清水洗就好？婦產醫給正解　示警1舉動「愈洗愈癢」

摩洛哥1比0首闖4強　C羅黯然告別

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

畢書盡世紀破冰陳勢安台上擁抱

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

正妹撿皮夾送警局　隔天竟遭提告

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

200人立院怒吹求生哨　催促藍綠立委搶救菸防法

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

C羅獨自離場「掩面痛哭」

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面