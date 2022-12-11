看到霍華德太興奮！眼鏡弟摸屁還「連擊小魔獸」　球迷驚：弟弟母湯

記者閔文昱／綜合報導

球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本月8日迎來37歲生日，桃園永豐雲豹特別精心策劃一系列慶生行程，分別現身道明與立人兩間校園與小朋友互動，整個過程氣氛相當熱絡，不過有男童疑似太興奮，不斷拍打魔獸雙腿，還不小心擊中「要害」，所幸魔獸並不以為意，依舊滿臉笑容指引學生排隊，展現親民形象。

霍華德當日上午先前往道明外僑學校，獲得全場師生熱烈歡迎，全場並大唱生日快樂歌替他慶生，霍華德也充當「人肉籃架」讓小球迷嘗試投籃，展現十足親和力，校方特別準備超大型生日蛋糕，並邀請霍華德與全校師生投籃同樂，共度難忘校慶。

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▲魔獸霍華德現身道明、立人國小。（圖／桃園雲豹提供，下同）

下午霍華德接著前往立人國小，不僅擔任才藝活動評審，也在小朋友邀請下，大秀一段逗趣舞姿，場面溫馨可愛，之後更接受由學生扮演的小記者們真情訪問，分享身為球員必須保持的拚戰精神，隨後也接受同學們熱情邀約，換上招牌「Superman」裝扮、體驗書法中文字、比腕力，各種活潑橋段逗得全場開懷大笑。

過程中，有幾名小朋友因太過興奮，不斷圍繞在霍華德身邊搶著與他擊掌，一名帶著眼鏡的男童還從屁股一路拍打到正面，甚至不小心襲擊了「小魔獸」，讓當時正在觀看直播的網友頓時嚇壞，紛紛直呼「弟弟母湯」、「不可以打那裡」、「打蛋蛋...」所幸霍華德似乎並未受到影響，指引該名男童到後方排隊後就繼續與現場小朋友互動。

▲霍華德慶生與小球迷同歡。（圖／取自雲豹影片截圖）

霍華德當天除到2所小學進行公益活動外，晚間還舉辦慈善義賣餐會，這場餐會是依他個人願望舉行，現場拍賣簽名球衣、實戰球鞋等7樣個人商品，總計獲得202萬6千元，再加上100萬元餐會入場費，破300萬元的善款扣除必要開支後，預計全數捐贈給慈善團體。

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