又是自稱「砲兵後勤」訂40隻烤雞惡意棄單　軍方曝真相：沒這單位

▲自稱「高雄43砲後勤部隊」的單位，訂購40隻烤雞之後惡意棄單。（圖／翻攝自爆料公社）



記者林彥臣／綜合報導

近日頻傳假冒國軍名義，自稱「砲兵（炮兵）後勤部隊」向餐廳訂購大量餐點後，又惡意棄單的事件，這次是「高雄43砲後勤部隊」向宜蘭的烤雞餐廳訂購40隻烤雞，卻又沒有人來領。對此軍方否認有部隊訂烤雞棄單，更強調沒有「高雄43砲後勤部隊」這個單位。

業者在臉書《爆料公社》PO文表示，宜蘭員山松參雞餐廳日前接到自稱「高雄43砲後勤部隊」人員的訂單，要求下訂40隻烤雞，因為每隻烤雞要價700元，餐廳再三確認，後才成立訂單出餐處理。

業者表示，因為訂單的數量很大，還特別再跟廠商叫貨，店長凌晨就先行到店裡把廠商送來的雞醃漬處理，上班時間還沒到，就已經開始烤雞，沒想到最後竟在拒絕對方突然要求的大罐礦泉水和軍用牛肉罐頭後，被惡意棄單，實在相當傻眼。業者最後只得無奈把40隻烤雞，以每隻400元的價格賣掉。

▲軍方表示沒有「高雄43砲後勤部隊」這個單位。（圖／翻攝自爆料公社）



軍方對此表示，四三砲並沒有名為「砲兵後勤部隊」的單位，且目前也沒有部隊在宜蘭受訓，針對有網友惡意冒名向店家下訂40隻烤雞，軍方將進一步了解並釐清法律責任。

日前也發生過，新竹一家手作便當業者在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，表示日前接到一名自稱是「炮兵後勤採購」的客人來電訂購130個便當，不料事後卻惡意棄單，害業者血本無歸，130個便當只好免費發送，事後已前往派出所報警。警方粗估，在新竹地區被相同手法詐騙的便當業者至少有8家以上。