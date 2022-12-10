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投資虛擬貨幣保證獲利150%　千萬拿不回...看護工堅持沒有被騙

▲▼台中一婦人投資虛擬貨幣，不料掉落養套殺陷阱，辛苦一生被騙上千萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一婦人投資虛擬貨幣，不料掉落養套殺陷阱，辛苦一生被騙上千萬元，警方逮捕4嫌。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市61歲鄭姓婦人大半輩子從事看護工，即使疫情期間仍不敢休息，辛苦存了1千多萬元，為了想提早退休而投資，竟輕信網路的虛擬貨幣投資案，一開始連續3天戶頭匯入156萬元，看到獲利金額不斷翻倍，於是見獵心喜放手一搏，短短1個月共匯出1千多萬元，等到想提領現金時，卻因繳不出20%保證金無法提領，而鄭婦不相信自己被騙，一直拜託警方「拿回投資的錢就好」。

▲▼台中一婦人投資虛擬貨幣，不料掉落養套殺陷阱，辛苦一生被騙上千萬元。（圖／民眾提供，下同）

鄭婦表示，受到疫情影響，股市一片慘澹，於是透過網友介紹加入「Bit-C」投資虛擬貨幣平台，以保證獲利150%為噱頭，一開始投資時心裡還有些怕怕，但這個投資群不僅主打專人代操作，一對一服務，裡面高達300個投資者，互相分享獲利秘笈，大家抱持一起發大財的夢想。

▲▼台中一婦人投資虛擬貨幣，不料掉落養套殺陷阱，辛苦一生被騙上千萬元。（圖／民眾提供，下同）

鄭婦戶頭連續3天匯入156萬元，看到虛擬帳號獲利金額不斷翻倍，決定放手一搏，短短1個月內分7次共匯出1千多萬元，看著虛擬帳戶獲利金額節節增加，心想是把帳戶內144萬美金變現領出的時候了，不料，該群組竟公告提領需再繳交20%保證金，鄭婦無力再繳高額保證金，於是報警尋求協助。

▲▼台中一婦人投資虛擬貨幣，不料掉落養套殺陷阱，辛苦一生被騙上千萬元。（圖／民眾提供，下同）

當警方告知這明顯是詐騙手法時，鄭婦堅持不覺得被騙，她求助警方是要詢問，她繳不出來保證金，還有沒有辦法可以領出在這個投資平台的本金。

警方獲報後，分析鄭婦匯款帳戶，追查金流去向，全面擴大調閱沿路監視器畫面，鎖定許姓男子等4名詐欺車手，4人負責提領及上繳贓款的任務，日前循線在高雄市鳳山區拘提到案，全案依詐欺罪、洗錢防制條例、組織犯罪條例移送台中地檢署偵辦，至於鄭婦能拿回多少錢，有待案情告一段落後才會明朗。

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