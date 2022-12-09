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社會 社會焦點 保障人權

申請紓困補助！帳戶收到275萬　真相曝光...男慘淪詐欺共犯

▲▼ 存摺示意 。（圖／記者劉昌松攝）

▲存摺示意圖。（圖／記者劉昌松攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名無業的50歲李姓男子日前收到代辦申請紓困補助方案的網址訊息，輸入個人資料、銀行帳戶資料後，竟收到275萬4千元。沒想到，沒過多久他接到銀行通知「帳戶遭警示」，才知自己被釣魚網站詐騙，帳戶遭到詐騙集團用來收取11名被害人匯款，他也慘被依詐欺罪函送法辦。

左營警分局指出，詐騙集團製作與衛福部官網相似的假網站（如mogov.tw），騙取民眾填輸姓名、身分證號、地址，並上傳「身分證正反面照片」、「銀行帳號」、「網路銀行帳號、密碼」、「手機號碼」及「OTP驗證碼」等資料，讓民眾不疑有他，填輸後誤以為真網站，而辦理紓困補助，實為騙取個人基本資料、銀行帳戶。

▲▼他申請紓困補助！帳戶竟收到275萬，真相曝光...從天堂掉到地獄。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李男收到紓困補助網址，未經查證就輸入銀行帳戶等資料，事後帳戶遭到詐騙集團利用。（圖／記者賴文萱翻攝）

這名無業李姓男子就是收到假網站釣魚後，在假網站輸入個人資料、銀行帳戶等資料，而遭詐騙集團作為收取其他被害人遭詐騙匯款的帳戶。事後詐團再利用李姓男子銀行帳戶，將詐騙金額匯款至另一層銀行帳戶內，躲避警方查緝。

經查，李姓男子帳戶共遭11位被害人匯款新台幣275萬4千元，經銀行通知帳戶遭警示及被害人報案後，才知道自己當初輸入的帳戶已遭詐諞集團所利用。

李男7日經通知到案表示，自己收到簡訊後，心想政府紓困方案可以幫助無業的他度過一段時間，所以沒有查證，就將帳戶等資料照實輸入，現在十分懊悔。警方訊後依詐欺罪函送法辦，目前持續追查該詐騙集團資金流向。

警方呼籲，民眾切勿將個人金融資訊（存摺帳號、網路銀行帳號密碼）、手機或E-mail驗證碼，任意交付他人或輸入於不明網頁而遭歹徒利用。另如接獲相關釣魚簡訊，務必撥打165專線求證。

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