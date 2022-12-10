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賣茶葉撒嬌「共度一生」誘上鉤　2婦專拐獨居老人...詐騙手法曝光

▲2名60歲婦人詐騙獨居老人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲婦人帶獨居老人去領錢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑1名88歲獨居老翁今年8月間過世，家屬清點遺產時驚見存摺被提領2次40萬，懷疑遭詐質疑郵局未及時攔阻，警方調閱路口監視器後，循線逮捕到2名年約60歲婦人，手法是以買賣茶葉或農產品為由登門拜訪，再用甜言蜜語使長者失去防備，帶她們去領出存款。警方更發現，她們還從另一名老者身上拿走200多萬元，訊後依詐欺罪嫌送辦。

案發在今年8月間，芳苑郵局間遭民眾投訴，認為郵局行員並未盡責阻詐，在高齡88歲的林姓老翁前往提款時，並未察覺異樣、通報警方，害老翁損失80萬元。

▲2名60歲婦人詐騙獨居老人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲過世獨居老人帳戶被提領2次40萬元。（圖／ETtoday資料照）

芳苑郵局經查後發現老翁確實曾在5月17日和25日，騎乘電動代步車前往郵局各自提領40萬元，但調閱相關監視器畫面後，發現老翁身旁有女子跟隨，且負責行員當下也有關心老翁領款用途，老翁僅表示要作為家用，加上老翁單次提領金額並未超過50萬元，因此未通知警方到場處理。

▲2名60歲婦人詐騙獨居老人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，2名女犯嫌吳女及劉女年約60歲，來自高雄，有詐欺前科，於今年初到彰化後，居無定所，以販售茶葉及農產品，並到家戶內拜訪，針對獨居老人下手，甚至以共度一生等甜言蜜語，使老翁放下心房戒備，將僅剩積蓄盡數提領交予對方，等詐乾老翁存款後，隨即失去聯繫。並利用人頭電話躲閉查緝， 2婦人不僅詐騙得手該名過世阿公80萬元，最近一次還得手200多萬元，現金也全花光殆盡，犯案手法十分惡劣。

▲2名60歲婦人詐騙獨居老人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲獨居老人到郵局領錢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

芳苑警分局潘智強分局長表示，分局平時即要求員警加強反詐騙及交通安全等宣導，然因分局轄區遼闊，多數年輕人均外出工作，造成年長者多獨自在老家生活，因此特別呼籲出門在外工作之民眾，應多加關懷家中長輩生活近況，即使無法時常返鄉探望，仍可透過電話聯繫情感，關心近況，以防有心人士趁虛而入。

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