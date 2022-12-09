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客人求「加買40元飯糰」：再給你錢！外送員送完餐　接1電話臉綠

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO好心幫客人加買飯糰。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

現在外送服務相當方便，不過也導致越來越多糾紛與意外發生，一名外送員表示，日前接到一筆訂單，顧客要求加買一個飯糰，錢會另外給，他也答應了；餐點送到後，他收取訂單金額226元，以及加買的飯糰40元，完成訂單沒多久，就接到客服的電話，聽完後瞬間臉垮。

「做人真的他媽的不能太好！」原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，半夜接到一張飯糰的訂單，客人傳訊息請他加買一個，表示會再拿錢給他，「我想說不是香菸應該還好，於是我也幫他買了」。到了送餐地點，收取226元加上加買的40元飯糰，總共266元，「他拿1066元給我找，我找了800元給他」。

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沒想到完成訂單沒多久，原PO就接到客服的電話，表示客人回報平台「外送員超收」，因此那筆訂單直接被取消，讓他超傻眼，「熊貓沒辦法關閉現金單，簡單來說，客人付了266元，然後再用點餐APP去申訴我超收，那個40元熊貓就會退費給他」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

▲原PO接到客服電話，客人反應「金額超收」。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

貼文一出，掀起網友討論，「真可悲的人，連這種小錢都要凹，當作給乞丐吧，辛苦了」、「衝去他家狂按電鈴」、「好心買又搞外送員」、「支持不幫客人代買，那本來就不是訂單以內的工作」、「所以千千萬萬不要幫客人多買東西，無論如何都拒絕，避免造成停權風險」、「如果當時配送有全程錄影的話，就建議去報警」。

留言也釣出不少外送員透露，曾幫客人代買，但好心卻沒有好報，「以前被垃圾代買搞過，一律不買，想到就賭爛」、「你算很好了，我都遇到客人直接打給店家，然後讓外送員代墊的」、「以前也有遇過要加點餐的人，但是我回他，請他下新的訂單」、「我都直接把公司規定翻出來，不給代買，就是怕這種鬼事」。

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