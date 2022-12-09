失智長者果菜市場迷航「發抖呆坐河堤」　暖警追監視器尋獲

▲▼ 民雄嘉警尋獲迷失老人協助返家 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄分局民興所警員蕭凱安、鄭明岳接獲斗南分局大埤分駐所轉報緊急協尋失蹤案，一名80歲老翁罹患失智症，於111年12月04日15時許與友人共乘機車前往民興所轄黃昏市場買菜後便失聯，孫女心急如焚，向斗南分局大埤分駐所報案。

民興所所長接獲通報後，立即帶領並指揮所內同仁沿途調閱路口監視器，發現老翁在黃昏市場徒步行走至頭橋工業區陸橋，下橋後往南下走台一線，之後進入金興村社區，經調閱該村主要各出入路口，並未發現老翁身影走出社區，研判渠仍於金興村內，立即展開沿街尋找，並協請金興村守望相助隊加入協尋行列，皇天不負苦心人，於22時35分許總算在金興村牛稠溪橋北端堤防處發現老翁打著赤腳，身穿破損單薄西裝外套，且滿身泥土蜷縮在地上，警方立即攙扶老翁坐上巡邏車載返駐地，並提供熱食給予果腹隨即通知家屬。

經了解老翁患有失智情形，曾有2次走失紀錄，老翁表示其逛市場逛到迷失方向，飢腸轆轆且疲累不堪，便在堤防上休息，渠孫女到場後見其祖父安然無恙激動不已，並感謝警方能迅速尋獲老翁避免其遭受風寒。

民雄分局分局長黃維章呼籲民眾，家中若有年邁長輩或患有失智等症狀者，可於衣物繡上姓名、攜帶可辨識身分之物品或是至社會局申請姓名手環，以便發生走失情況又無攜帶身分證明文件，能供身分比對並順利找回家屬，能平安返家團聚。