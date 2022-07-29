民雄警推「兒童的守護神」虎爺茶葉蛋　創新宣導反詐騙

▲▼ 暑期青春專案開跑 民雄警創新虎爺茶葉蛋宣導反詐騙 。（圖／民雄分局提供）



嘉義縣警察局民雄分局結合中華民國青少年體育協會，共同舉辦「2022年全國青少年運動觀光體驗營」，以運動結合觀光營隊旅遊資源，設計出好玩又新鮮的運動遊程，帶領青春少年們在探索臺灣旖旎風光的同時，也能體驗「運動」所創造出的「健康價值」。



民雄分局29日上午在民雄金桔觀光工廠，由刑警進行青少年犯罪預防宣導，藉由主持人趣味問答，舉辦有獎徵答活動，並贈送精美宣導禮品，利用互動式表演啓發青少年反詐騙意識，防制青少年參與詐欺集團或擔任車手。另外，民雄分局偵查隊內供奉虎爺神尊，今特地準備祭拜虎爺公之供品生雞蛋，煮一大鍋茶葉蛋供民眾享用，取虎爺諧音「好額(台語)」，有祈求守護民眾荷包之意。



民雄分局表示，傳說虎爺是土地公福德正神、武財神玄壇趙元帥的座騎，所以大家都認為虎爺是能夠咬錢招財的動物神，虎爺本身也有驅逐瘟疫和邪祟、鎮宅的神力，多數廟宇都可以見到祂的身影，常被供奉在神明桌下方，也被視為「兒童的守護神」。民雄警祭拜虎爺公即是保佑警察同仁辦案順利、執勤安全，才能全力「懲奸除惡」。



民雄分局分局長黃維章提醒民眾，詐騙集團常以「輕鬆、簡單、快速賺錢」的訴求，以臉書或微信等社群軟體，張貼巨額鈔票或名牌包、球鞋等照片，吸引無知未成年學子注意，教唆青少年成為車手成員，但真正獲利的詐騙集團成員多躲在幕後，拋頭露面的提款車手都成了詐騙集團的「替死鬼」。因此呼籲青少年於寒暑假期間欲從事打工求職時，務必注意工作內容及性質，切勿因高薪引誘而成為詐騙集團的幫兇。