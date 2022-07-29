　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民雄警推「兒童的守護神」虎爺茶葉蛋　創新宣導反詐騙

▲▼ 暑期青春專案開跑 民雄警創新虎爺茶葉蛋宣導反詐騙 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 暑期青春專案開跑 民雄警創新虎爺茶葉蛋宣導反詐騙 。（圖／民雄分局提供）

嘉義縣警察局民雄分局結合中華民國青少年體育協會，共同舉辦「2022年全國青少年運動觀光體驗營」，以運動結合觀光營隊旅遊資源，設計出好玩又新鮮的運動遊程，帶領青春少年們在探索臺灣旖旎風光的同時，也能體驗「運動」所創造出的「健康價值」。

▲▼ 暑期青春專案開跑 民雄警創新虎爺茶葉蛋宣導反詐騙 。（圖／民雄分局提供）


民雄分局29日上午在民雄金桔觀光工廠，由刑警進行青少年犯罪預防宣導，藉由主持人趣味問答，舉辦有獎徵答活動，並贈送精美宣導禮品，利用互動式表演啓發青少年反詐騙意識，防制青少年參與詐欺集團或擔任車手。另外，民雄分局偵查隊內供奉虎爺神尊，今特地準備祭拜虎爺公之供品生雞蛋，煮一大鍋茶葉蛋供民眾享用，取虎爺諧音「好額(台語)」，有祈求守護民眾荷包之意。

▲▼ 暑期青春專案開跑 民雄警創新虎爺茶葉蛋宣導反詐騙 。（圖／民雄分局提供）
民雄分局表示，傳說虎爺是土地公福德正神、武財神玄壇趙元帥的座騎，所以大家都認為虎爺是能夠咬錢招財的動物神，虎爺本身也有驅逐瘟疫和邪祟、鎮宅的神力，多數廟宇都可以見到祂的身影，常被供奉在神明桌下方，也被視為「兒童的守護神」。民雄警祭拜虎爺公即是保佑警察同仁辦案順利、執勤安全，才能全力「懲奸除惡」。


民雄分局分局長黃維章提醒民眾，詐騙集團常以「輕鬆、簡單、快速賺錢」的訴求，以臉書或微信等社群軟體，張貼巨額鈔票或名牌包、球鞋等照片，吸引無知未成年學子注意，教唆青少年成為車手成員，但真正獲利的詐騙集團成員多躲在幕後，拋頭露面的提款車手都成了詐騙集團的「替死鬼」。因此呼籲青少年於寒暑假期間欲從事打工求職時，務必注意工作內容及性質，切勿因高薪引誘而成為詐騙集團的幫兇。

ET快訊
蕭淑慎認「癌細胞轉移肝臟」　吃藥吃到變樣
嗆林智堅一戰成名卻發文「切割」？　律師：政治壓力空前大
未來一周「三階段變天」　這3天雨勢最猛
理工科畢業領47K！他「日做10小時↑」崩潰：時薪比手搖店低
連靜雯遭「幽靈老公」詐418萬　騙徒只願吐還1／5
獨／台姐選美皇后「下半身」瞬間秒殺　她低胸換裝開直播
快訊／台糖工安意外！勞務工跌「2米深」飼料桶　無生命跡象
林智堅「國片演天兵」被挖！同框大咖男星

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

首屆「雲林農業設計展」開幕　青農網紅「樂天派」自創曲展活力

會展中心工程上樑　蔡英文：桃園將發展為國際級大城市

民雄警推「兒童的守護神」虎爺茶葉蛋　創新宣導反詐騙

北基隆南虎尾！中元大普渡　「肉山、冰雕、炮城」這裡最熱鬧

民進黨婦女選戰營 　首度邀請新住民拼選戰

WBSC U-12世界盃棒球錦標賽開打　 黃偉哲送台南限定眾神保佑組合箱

嘉義市殯儀館響應綠色殯葬文化　「下靈位無煙區」啟用

新竹市20所國中小校長就職　打造獨特學校品牌

2022新竹東風音樂祭首創雙舞台　20組超強卡司將登場　

健康新市民　南市府與遠東科大合建第一座校園全民運動中心

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

首屆「雲林農業設計展」開幕　青農網紅「樂天派」自創曲展活力

會展中心工程上樑　蔡英文：桃園將發展為國際級大城市

民雄警推「兒童的守護神」虎爺茶葉蛋　創新宣導反詐騙

北基隆南虎尾！中元大普渡　「肉山、冰雕、炮城」這裡最熱鬧

民進黨婦女選戰營 　首度邀請新住民拼選戰

WBSC U-12世界盃棒球錦標賽開打　 黃偉哲送台南限定眾神保佑組合箱

嘉義市殯儀館響應綠色殯葬文化　「下靈位無煙區」啟用

新竹市20所國中小校長就職　打造獨特學校品牌

2022新竹東風音樂祭首創雙舞台　20組超強卡司將登場　

健康新市民　南市府與遠東科大合建第一座校園全民運動中心

大陸流亡詩人定居新北　一原因遭鄰居痛毆「嘴角撕裂+肋骨斷裂」

夏天就是要吃芒果！網友最愛的十大剉冰配料　芋頭排名第三位

訂「40貫飯捲」卻惡意放鳥！店家心痛當廚餘丟掉　咖啡廳也曾受害

陳時中曝父親取名意義　自豪「疫情期間從不因政黨色彩偏頗」

被14歲老貓貼心到！板橋里長在辦公室設認養站　幫牠們找家最快樂

他搬家突背痛！看骨科「找不到病因」　醫1念頭揪癌王

「60封履歷沒一個能用」！面試官曝求職者「被刷掉」原因

好神！雲端神隊友　助你工作更有效率

國營最低薪！台鐵產工斥國恥「爭取加薪5千」　別讓員工死心　　

美通過晶片法案　經部：樂見台廠全球佈局獲在地資源挹注

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

屏東夏日狂歡祭大鵬灣登場　3張圖秒懂停車位 　

騎樓整平！新北打造人行友善環境

雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

市府與遠東科大合建校園全民運動中心

乾杯燒肉、黑毛屋8/6宏匯廣場開幕　估業績長3成

虎尾「街仔普」中元祭停辦2年再登場

輔大醫院連結學校天的橋工程開工　預計明年完工

推動實物愛心銀行、愛心惜食平台

WBSC U-12世界盃棒球錦標賽開打

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

潮州警友辦事處頒破案獎金　激勵警員士氣

中元大普渡　肉山、冰雕、炮城這裡最熱鬧

台南地院國民法官模擬法庭開庭

「北海夜金閃閃」點亮夜經濟　體驗仲夏夜風光

更多熱門

相關新聞

球星張伯維酒駕！　先洗警車再幫拍宣導片

球星張伯維酒駕！　先洗警車再幫拍宣導片

去年因為酒駕被抓的球星張伯維被球團禁賽1年，扣薪之外，法院判決他還要社會服務300小時，日前除了幫楠梓分局洗警車之外，現在還幫分局拍攝「反詐騙」的求職廣告。

獨享神運卻犯大忌　賊偷虎爺不到2小時落網

獨享神運卻犯大忌　賊偷虎爺不到2小時落網

黃鏡月捐70年前拜興濟宮虎爺誼子布契書

黃鏡月捐70年前拜興濟宮虎爺誼子布契書

虎爺座下2紅包遭竊　賊騎車經過員警面前被逮

虎爺座下2紅包遭竊　賊騎車經過員警面前被逮

香蕉接借貸電話用1招擊退　女專員秀Beatbox

香蕉接借貸電話用1招擊退　女專員秀Beatbox

關鍵字：

反詐騙民雄分局虎爺

讀者迴響

熱門新聞

納豆出外景都沒接電話！

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

季芹破尺度脫了！

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

名模被嗆「給別人射」怒離　夫反揭：她跟男人開房

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

更多

最夯影音

更多
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面