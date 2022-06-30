陳敏旭、趙光南民雄警分局榮退　同仁特製「退休紀念留言板」表達

▲▼ 陳敏旭、趙光南兩人於民雄分局榮退，接受家人、同事祝福 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局柳溝派出所巡佐兼所長陳敏旭、警員兼副所長趙光南於6月30日退休，畫下警職生涯的句點，分局長黃維章於29日主管會報中特致贈紀念品以表感謝與祝福，感謝兩人投入警職並在人生最為精華、璀璨的歲月中，夙夜匪懈、全力以赴投入維持社會秩序、保護人民安全。

▲陳敏旭、趙光南兩人於民雄分局榮退，同事製作可愛風紀念感謝版。（圖／民雄分局提供）

陳敏旭於民國76年於臺灣警察專科學校畢業，分發保一總隊，歷任保一總隊、臺中縣警察局、嘉義縣警察局布袋分局，85年調派民雄分局，陳所長投入警察工作達35年，為地方治安及交通努力不懈，為地方貢獻良多。如今因個人生涯規劃榮退，於警察生涯畫下完美的句點。

趙光男民國78年於臺灣警察專科學校125期警員班畢業，歷任保一總隊、臺北縣警察局、高雄縣警察局、嘉義縣警察局水上分局，民國106年調派民雄分局迄今，趙副所長投入警察工作達33年，對於地方治安、交通全力以赴，守護著人民的安全，今因生涯規劃榮退，即踏入人生新的旅程。

2員長時期在民雄分局單位服務，同事間共事感情深重，溪口聯合所同仁亦特製「退休紀念留言板-超級感謝」紀錄著同仁們的心祝福和感言，心情難免依依不捨，惟天下無不散之宴席，在臨別時刻，分局長黃維章請陳所長、趙副所長能好好規劃退休生活並注重身體保健，並經常抽空回分局走動，指導提攜後輩，持續為社會治安盡一份心力。