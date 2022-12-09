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3縣市大雨！今晨最低11.7℃　下週「近冷氣團」強冷空氣探12℃

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲東北風影響，今(9)日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方及落石。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨受到「輻射冷卻」影響，最低溫出現在04:30南投縣中寮鄉11.7度。今明兩天「東北季風」略增強，北台灣濕涼、中南部白天熱、早晚涼。氣象局針對基隆、新北、宜蘭發布大雨特報。下週三有一波接近冷氣團的強冷空氣報到，北台灣下探12度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(9、10日)兩天「東北季風」略增強，北台灣有局部雨，花東偶有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北台濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；日夜溫差大；今日各地區平地氣溫：北部16至21度，中部14至28度，南部15至29度，東部15至28度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今、明(9、10日)兩天「東北季風」略增強，北台灣有局部雨。

下週日、一(11、12日) 「東北季風」續增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；氣溫降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。下週二(13日)「東北季風」略減弱，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲，北台濕涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

下週三、四(14、15日)比前2波略強的冷空氣南下(左圖)，強度接近「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)，北台平地最低氣溫約可降至12度；仍有「不確定性」，應密切觀察模式調整。天氣持續北東雨、中南晴。

▼最新(8日20時)歐洲模式模擬850百帕溫度顯示，下週三(14日)20時冷空氣南下，北台平地最低氣溫約可降至12度(左圖)。美國(GEFS)模式則模擬週末菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，將在呂宋島東方轉北再向東北大迴轉(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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