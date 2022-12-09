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中國涉設非法警察局　捷克：布拉格關閉兩間

▲▼捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）。（圖／翻攝自twitter／@JanLipavsky）

▲捷克外交部長利帕夫斯基。（圖／翻攝自twitter／@JanLipavsky）

中央社

中國可能透過在各國設置的「警僑事務海外服務站」騷擾異議人士，在國際間引發軒然大波。捷克外交部長利帕夫斯基8日表示，中國已經關閉位在布拉格的兩間這種「警察局」。

法新社報導，總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月披露，中國已在世界各地設置54個「警僑事務海外服務站」。評論指出，相關機構是北京用來讓政治議議人士噤聲的手段。中國則表示，相關服務站在海外對其公民提供諸如更換駕照等服務。

利帕夫斯基（Jan Lipavsky）告訴法新社：「捷克外交部門針對這種『警察局』的問題一再與中方交涉。」

「我本週與中國大使討論此事，他向我保證，在捷克的這種警察局都已經關閉了。」

荷蘭上週要求中國關閉當地兩間「警察局」；加拿大聯邦警方也對類似服務站展開調查。

捷克媒體Denik N於10月間與捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）最早就此進行報導，並且表示，捷克兩處中國警方服務站都設在布拉格。

解析中國表示，相關「警察局」的行徑違反各國法律和國際法，並且引述布拉格兩處中國「警察局」負責人陳金梅（Chen Jinmei，譯音）稱，自從2018年9月28日營運以來，「運作成效卓著」。

陳金梅說：「主要是要徹底貫徹中國共產黨針對海外華人有關法律、規定和政策的政治指導方針。」

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