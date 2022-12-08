陳檡文出入招待所　蘇貞昌准辭：警大校長應做警察楷模

▲警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）



記者陳家祥／台北報導

中央警察大學校長陳檡文於2017年8月任職警政署警政委員期間出入爭議場所、違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」規定，遭記小過處分。行政院發言人羅秉成說，院長蘇貞昌認為，儘管陳的相關行為並非於警大校長任內，但警察大學肩負培育警察人員的重責，代表警大校長應該作為警察之楷模，故予以同意並責由內政部辦理後續事宜。

中央警察大學校長陳檡文於2017年8月任職警政署警政委員期間出入爭議場所、違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定一案，8日內政部公布調查結果，記小過一次。

行政院發言人羅秉成表示，根據調查結果認定，陳檡文校長曾於5年前擔任警政委員時出入爭議場所接觸特定對象，且事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，「陳檡文校長於知悉處分結果後，即口頭向行政院表達辭意並即提出書面申請提前退休」。

羅秉成說，院長蘇貞昌認為，相關行為即便並非發生於其校長任內，然警察大學肩負培育警察人員之重責大任，而代表警察大學之校長應該作為警察之楷模，故予以同意並責由內政部辦理後續事宜。

陳檡文日前遭踢爆與林秉文、高利貸業者林彥廷等人5年前同赴台北市信義區高檔私人招待所「88會所」聚餐，消息披露後讓外界批評「警黑一家」，內政部長徐國勇震怒下令徹查；陳檡文當時解釋：「是受命為了蒐集統促黨總裁『白狼』張安樂情資」，時代力量立院黨團據此發文向警政署查詢，不過警政署指出，時任警政委員的陳檡文赴宴並未報備，事後也無繳交書面報告，陳公然說謊行為明確。