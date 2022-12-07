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公車睡覺臉突然劇痛　女網紅發現「嘴到耳朵被割開」鮮血流滿身

公車睡覺臉突然劇痛　女網紅發現「嘴到耳朵被割開」鮮血流滿身。（圖／翻攝自Instagram／teffi_nh）

▲女子睡夢中遭其他乘客攻擊。（圖／翻攝自Instagram／teffi_nh

記者李振慧／綜合報導

巴西23歲女網紅史蒂芬妮(Stefani Firmo)與朋友搭乘夜間巴士睡覺時，突然遭一名陌生女子持刀攻擊，她感覺到臉部一陣劇痛醒來，發現從耳朵至嘴巴被人用刀子劃開，身上所穿的衣服全被鮮血染紅，畫面看起來十分驚悚。

在Instagram上擁有3萬多名粉絲的史蒂芬妮，上月29日與朋友從雷西非市(Recife)前往東北部濱海城市薩爾瓦多(Salvador)旅行，凌晨5時在公車上突然遭人攻擊，她表示，「我醒來發現身上全是血，有人狠狠用刀劃開我的臉」。

史蒂芬妮立即跑去找朋友幫忙，朋友醒來後除了幫忙她止血，也喚醒車上其他乘客，有乘客發現坐在她身後的一名婦女身上有刀，但由於缺乏證據，沒有立即被警方逮捕。

史蒂芬妮滿身是血的畫面在網路上流傳，她表示，「我真的非常害怕，不知道那個人是想砍我還是真的想殺我，我的臉以後會留下這道印記，永遠提醒我那天的恐懼」，誇張事件引發網友關注。

案件目前正在調查中，史蒂芬妮後來發文表示，警方調出監視器畫面，證實坐在她後方的女子站起來後，快速朝她的臉劃了一下，「畫面顯示，我和那名女子沒有發生過任何衝突，這次的攻擊完全是毫無理由又惡毒的，現在我們正在等待調查結果，希望正義能夠懲罰這名罪犯」。

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