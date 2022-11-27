赤道幾內亞大選落幕！總統恩格瑪第6度連任　現年80歲已執政43年

▲赤道幾內亞總統恩格瑪順利贏得第6個任期。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社赤道幾內亞馬拉波26日綜合外電報導

非洲西岸中非小國赤道幾內亞20日舉行全國大選。今天揭曉的開票結果顯示，在位超過43年的總統恩格瑪以高達94.9%得票率，順利贏得創紀錄的第6個任期。

赤道幾內亞選舉委員會證實，現年80歲的恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）將繼續任職7年。本屆大選的投票率為98%。

恩格瑪是當今全世界除君主以外、在世國家元首中在位時間最長的一位。

與他角逐的是唯一反對黨「社會民主融合」 （Convergence for Social Democracy）所推候選人翁多（Andres Esono Ondo），以及執政黨傳統盟友「社會民主聯盟黨」（Social Democratic Coalition Party）的阿蘇姆（Buenaventura Monsuy Asumu）。

曾擔任部長的阿蘇姆被反對派視為根本沒機會當選的「假候選人」。

一般認為，恩格瑪的兒子、副總統曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）將成為他的繼任者。曼格於2020年因挪用公款遭法國法院定罪。報導指，他以不義之財購買的資產包括已故流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）戴過的水晶手套、裝甲勞斯萊斯豪華轎車和遊艇等。

自1968年脫離西班牙獨立以來，這個擁有約150萬人口的石油生產國只有2位總統。恩格瑪於1979年政變中推翻他的叔叔佛朗西斯科（Francisco Macías Nguema）後掌權至今。