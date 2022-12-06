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社會 社會焦點 保障人權

女助理拍電影道具照！色老闆拿按摩棒助「表情到位」　性侵下場曝

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床。（圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園設計公司許姓負責人擔任某電影美術指導，以拍攝美術照片為由，把女助理叫到工作室性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園43歲的許姓設計公司負責人，聘用學妹小妮(化名)當助理後，以工作需要拍攝美術照片為藉口，要小妮來工作室拍清涼照，又在拍攝中聲稱她沒有進入「煽情狀態」、要幫她醞釀情緒，先放A片、拿按摩棒要她自慰，再強吻、性侵她得逞。小妮事後報警，法官審理後認為許男犯行明確，依強制性交罪處4年2月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，許男接案為某部電影擔任美術指導後，找學妹小妮擔任助理，因團隊須拍攝類似檳榔盒上的清涼照片當美術照片，為了省經費，直接指派小妮擔任模特兒。小妮於是在2019年8月19日中午時分前往許男的工作室，許男先跟她討論其他工作事項，直到傍晚時分才開始進行拍攝。許男卻在過程中，藉口小妮沒有進入「煽情狀態」，不顧她閃躲說「不要」，持續親吻她嘴唇、舔下體並指侵得逞。小妮案發後向閨蜜哭訴，發現也有其他女子受害，於是報警。

全案審理時，許男辯稱拍攝內容尺度較大，所以穿著服裝比較清涼、布料比較少，拍攝時需醞釀情緒，表演必須要接近AV女優，而小妮的表情還沒到位，所以他先去親她一下，小妮也主動回以舌吻，還坐到他身上磨蹭，他只好推開她「要她冷靜一點」，後來兩人在有說有笑中順利完成拍攝，並沒有性侵一事。

小妮則邊哭邊說，當時本來要另外請模特兒拍攝，不知道為什麼最後指定由她拍攝清涼照，她只大概知道要穿比基尼，到許男工作室後，許男要她去洗澡、換上情趣內衣，拍攝中還要她喝酒放鬆，拿按摩棒給她，要她看Ａ片自慰以達到他要求的狀態，還一直強調他在業界很久了，最後竟強行性侵。

法官審理後認為，兩人是工作夥伴，彼此並無曖昧也無嫌隙，小妮沒有誣陷許男的動機，另參酌小妮在身心科的病歷也記載「上司對自己性騷擾…上司送自己回家，回到家已經4點，自己就一直哭」等語，以及「每天睡覺許男的臉都會浮現」，覺得害怕、噁心，經醫生診斷已出現創傷情緒反應，可見許男犯行為真，審酌他案發時已43歲、擔任設計類公司負責人之社會經驗，可清楚知道小妮不願意卻仍性侵她，犯行明確，依犯強制性交罪判處4年2月徒刑，全案還可上訴。

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