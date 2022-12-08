卡達搶辦世足這下糗大！海外球迷僅76萬人　遠低於官方預期的120萬

▲卡達世界盃16強由葡萄牙對上瑞士的賽事，於當地時間6日在路薩爾地標體育場（Lusail Stadium）舉行，觀眾席部分區域被拍到仍有許多空位。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

2022卡達世界盃即將進入8強賽事，根據路透社獨家取得的報告揭露，自11月20日世足開踢以來，總共有76.5萬名左右的球迷入境卡達，先前卡達估計世足期間可吸引120萬國際旅客來訪，目前只達到6成目標，遠低於預期。報導稱，由於現在只剩最終8強隊伍留在首都杜哈，在這個階段遊客數量已經不太可能大幅增加。

▲世足開幕戰地主國卡達對上厄瓜多，觀眾看台上也出現空位。（圖／路透）

路透社宣稱取得一份剛於7日出爐的報告，且是由負責籌辦世界盃的卡達政府機構「交付與傳承最高委員會」（Supreme Committee for Delivery and Legacy）人員所編撰的。報告指出，本屆世足開賽的頭17天共有76萬5859名國際旅客飛抵卡達，其中超過半數的人已經離境，截至12月18日閉幕當天，卡達8座世足場館總共賣出309萬張門票，以及133萬名登記買票者。

一位不願具名的卡達官員證實了這些數據，但委員會並未回應路透社的求證提問。此前，籌辦單位預估，為期約一個月的世足賽可以為卡達帶來120萬人潮，高峰期應是11月24日到28日的小組賽階段，因為當時共有32國球隊，每天要打4場比賽。不過，過去幾天的16強淘汰賽結束後，總共64場比賽現在只剩下8場，也只有8支隊伍還留在杜哈，遊客已經不太可能大幅增加。

▲中東國家卡達舉辦2022年世足賽事期間，入境旅客數量遠低於預期。（示意圖／路透）

報導提到，球迷的湧入使卡達原有的300萬居住人口激增25%，其中只有約10%到12%是卡達公民。雖然國際旅客遠低於預期，導致住宿空房意外過剩，但同時也讓卡達這個無論是面積或人口都是史上最小的主辦國，避免出現嚴重擁擠或交通問題。

卡達政府官員向路透社表示，距離世界盃落幕還有1周多的時間，進入半準決賽的國家已經開始吸引新一波的球迷，在解除波斯灣阿拉伯國家公民與居民的入境簽證限制後，預計會有更多遊客湧入卡達觀看熱門賽事。官方文件稱，本屆世足前52場賽事累計觀賽人數為265萬人。國際足總（FIFA）日前也表示，卡達體育場的上座率已經超越了2018年俄羅斯世界盃同期數據。

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