卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」　轉播卻見觀眾席一堆空位

▲世足開幕首日卡達對厄瓜多的比賽，觀眾看台上仍有空位。（圖／路透）
記者張寧倢／綜合外電報導
2022年世足賽在中東國家卡達舉辦，先前卡達就因為勞工、人權、氣候等爭議引發多國質疑，國際足球總會（FIFA）主席還出面力挺，怒批西方「偽善」。然而，現又傳出官方虛報現場觀眾人數，至少4場賽事人數都超過了體育場的最大容量，但轉播畫面卻拍到觀眾席看台上仍有許多空位，遭質疑數據造假。
▲世足開幕戰卡達對厄瓜多，觀眾席並未坐滿，官方統計的進場人數卻超過場館容量。（圖／路透）
根據美國ABC、英國《每日郵報》等報導，卡達世界盃官方公布了首兩日幾場賽事的現場觀眾人數統計，包含20日卡達對上厄瓜多的開幕戰有6萬7372人，21日英格蘭對伊朗有4萬5334人、荷蘭對塞內加爾有4萬1721人、美國對陣威爾斯則有4萬3418人。
不過，上述賽事所使用的3個場館最高可容納人數分別是6萬、4萬和4萬，相當於每一場比賽的觀戰人數都超過了球場的最大容量。數據公布後外媒比對轉播畫面發現，中場休息時拍到的觀眾席看台有大量空位，質疑世足官方是否「灌水」。
▲▼世足開踢第二天，由荷蘭對塞內加爾的賽事，看台上也有大量空位。（圖／路透）
對此，FIFA回應，荷蘭以2比0擊敗塞內加爾的比賽場地圖碼馬足球場（Al Thumama Stadium）在「賽事模式」（event mode） 中，最大容量將可增至4萬4400人，不過FIFA並未對轉播時拍到的許多空位給出解釋。
The attendance for Senegal vs. Netherlands was announced as 41,721.— Eurosport (@eurosport) November 21, 2022
The official capacity of the Al Thumama Stadium stadium in Qatar is 40,000.
Here are some photos of the stands...#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/09jdf9TNTf
Empty seats see and Fans can’t get tickets! How? Doesn’t look good huh?@FIFAWorldCup @BBCSport @GaryLineker #Senegal_vs_Netherlands pic.twitter.com/HRMK7LRZOr— Bimal Panthi (@bimalpanthigma1) November 21, 2022
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