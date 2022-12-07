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除夕夜看哪台？有新選擇！文總將推跨界演出　邀跨世代共賞

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▲文總是日本橘高校國慶演出推手。（圖／文化總會提供）

生活中心／綜合報導

今年除夕夜，觀眾打開電視有新選項了！因邀請日本京都橘高校來台參與國慶展演而聲名大噪的文化總會，集結有豐富三金典禮及演唱會製播經驗的團隊，鴨子滑水運籌近十個月後，近期內即將宣布推出除夕特別節目的計畫。據瞭解，節目內容將涵蓋影視音大咖及重量級藝文表團，加上新世代的歌手及表藝團體，光是幕前演出的陣容就破千人，且每段節目都是跨界合作的全新編排，備受矚目。

據悉，文總將於2023春節首度推出的除夕特別節目，播出平台包括無線及有線電視頻道、網路平台如facebook及YouTube、數位電視、OTT串流平台等，收視型態多元；加上節目內容兼顧老中青不同年齡層，適合闔家觀看、世代共賞，目標設定為打造出「從零歲到上百歲」都能夠有共鳴的節目，要讓家人團聚時，因為收看節目而能讓不同世代相互理解及欣賞。

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文化總會近年來舉辦許多大型活動，與音樂相關的就有總統府音樂會、文協百年音樂會、為防疫加油的給力量線上音樂會及今年十月的OUR HEROES防疫英雄音樂會等；另外萬華大鬧熱、城南有意思、埕市鹽遊會等生活節，也都有音樂祭的規畫經驗；活動及展演類，則包括國慶光雕、東京及華府的台灣展，以及萬人空巷的「英雄谷」，邀全民為凱旋歸國的運動國手喝采。

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▼▲文總成功打造總統府音樂會、英雄大遊行。（圖／文化總會提供）

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另外，文總近年參與國慶演出節目的企畫、執行與製播，讓國慶節目更吸睛、更有看頭，例如去年國慶的原民版手牽手大合唱、以及今年的京都橘高校吹奏樂部來台颳起的「橘色炫風」，都成為收視上的高點，也是網路平台上的流量保證。主視覺及禮賓人員的服裝導入設計美學，也頗受好評。

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▲日本京都橘高校吹奏樂部表演。（圖／文化總會提供）

知情人士指出，各界看好文總這些執行經驗，期待文總能夠在一年一度的過年時刻，推出能夠撫慰人心、超越族群與世代的節目，讓全台灣的觀眾能夠有共同的感動和回憶，並透過欣賞特別節目的過程凝聚在一起；文總在審慎評估後，今年初便啟動向產官學界的徵詢，農曆年後便開始組成工作團隊。

據瞭解，文總所推出的除夕節目，從發想到執行、協調、推翻再重構，歷經十個月的準備，卡司的曲目編排、跨界演出的設計、甚至有全新創作的曲目等，各段節目均已進入收網階段，許多大型表團也已陸續展開緊鑼密鼓的排練，也將異業結盟，與智慧裝置的軟體服務合作，推出線上線下的互動機制，替節目增添觀眾參與的亮點。

對於業界盛傳的除夕節目計畫，文總證實，除夕特別節目的專案計畫，確實已經籌備多時，相關內容近日內在確認各合作單位及演出內容後，就會正式對外說明，也將分批公布參演陣容，敬請期待。

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