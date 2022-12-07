家電人夫尬火辣美睫師！互稱老公老婆...正宮怒告意外揭千萬身價

▲北市從事家電買賣人夫搭上美睫師，2人連結5次，還互傳甜蜜簡訊，正宮發現後怒告小三。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名從事買賣家電人夫，勾搭上育有1子身材火辣長相甜美的張姓美睫師，2人上摩鐵連結數次，也時常傳甜蜜簡訊，人夫甚至還要求張女IG不准追蹤男生，更撒嬌說「我們要相依為命需要異性朋友嗎」，結婚25年正宮意外發現2人暗通款曲，對張女提告求償200萬。士林地院審理後，認正宮名下財產有1800餘萬，張女申報所得僅有股利117元，判賠15萬精神撫慰金。

正宮主張自己與丈夫阿強（化名）結婚25年，張女明知阿強是有婦之夫，竟然從今年1月起赴薇閣精品旅館、張女住家過夜與人與人連結，不僅如此，還時常以簡訊互傳愛意，阿強傳「愛你很愛你」附愛心表情貼，張女就會甜回「多愛」附上笑臉加眼冒愛心的表情貼等，2人甜蜜訊息，宛如熱戀小情侶，正宮因此深受打擊，對張女提告請求200萬精神撫慰金。

張女挨告後，否認有與阿強到汽車旅館或是到她住家過夜或有肢體親密接觸行為，也認為正宮請求非財產上的損害賠償金額200萬元，顯屬過高。

法官勘驗阿強與張女的簡訊，發現阿強自稱「老公」，並以「老婆」、「寶貝」稱呼張女，且2人彼此多次互相表達愛意，而阿強還要求張女「我說我不要你追踨男生 無血緣關係你不懂我的心意嗎」、「我就希望你可以為我改變男生異性朋友真的不重要」等，而張女則回：「明白」更反問「你的愛會一直那麼深嗎」，認定訊息內容已逾越一般已婚之人與異性交往分際，認正宮主張遭侵害配偶權屬實。

法官斟酌正宮為高職畢業，目前為家管，育有2名子女，2021年申報所得73萬6380元、申報財產有不動產合計7筆金額計1822萬9550元；張女為高中肄業，曾從事美睫、美甲行業，尚有未成年子女需扶養照顧，曾符合北市政府特殊境遇家庭資格，名下無不動產，2021年度申報所得為股利117元，認賠15萬元精神慰撫金為適當。