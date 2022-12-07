小三勾人夫！公園、餐廳廁所打野砲　「懷了別人的種」挨告拒出庭

▲小三與人夫常在公園、餐廳廁所「打野砲」，遭正宮怒告。（示意圖／翻攝pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中顧姓女子與老公同在台中某家火鍋店上班，她發現老公與同事張女過從甚密，兩人不但相約摩鐵滾床，甚至還在公園空地、餐廳廁所「打野砲」，她甚至還遭張女嗆聲，讓她憤而提告。台中地院近日審結，判張女要賠償25萬。

台中黃姓人夫與老婆同在火鍋店上班，卻與後來到火鍋店任職的張姓女同事發生情愫，兩人不僅常床戰摩鐵，還到公園空地、餐廳廁所打野砲，人夫因自認愧對老婆，向張女提出分手要求，但張女心有不甘，竟將兩人之事告訴顧女，之後還不斷對顧女嗆聲、傳遞難聽的訊息，遭憤怒的顧女提告求償。

張女後來另結新歡並懷孕，因此在今年8月間向法院請假，表示她被醫生吩咐懷孕期間不能出遠門，希望待預產期結束後再訂庭期。法官詢問張女看診的診所，卻得到張女情況尚屬穩定，跨縣市移動應無問題的答覆，法官因此再訂於今年11月15日行言詞辯論，但張女仍然無故未到庭，於是直接根據顧女告訴內容判決。

法官認定，顧女與張女的Line對話記錄，確實顯示張女介入他人婚姻，多次與人夫發生性行為，而張女經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀作聲明、陳述以為爭執，因此判張女要賠償25萬，還可上訴。