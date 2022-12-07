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【廣編】韓國神力拉提MINT LIFT邀請君綺醫美　曾莞婷代言分享緊緻美麗祕訣

韓國神力拉提MINT LIFT邀請君綺醫美 曾莞婷代言分享緊緻美麗祕訣（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／君綺醫美提供

戲劇女神曾莞婷4日以品牌大使身份，出席MINT LIFT 神力拉提記者會，由美佳美帝國際企業總經理郭國宏，邀請韓國韓士密特原廠副總Danny Choi，共同頒獎給台灣銷售冠軍君綺醫美診所。君綺醫美總經理林湘誼表示：「很高興能獲韓國第一拉提線材MINT LIFT頒發榮譽，一直以來，君綺醫美秉持高品質、高規格、高安全的經營理念，期待與MINT LIFT一起帶給顧客更多外在的自信。」

記者會中，曾莞婷身穿一襲鑲鑽禮服化身美人魚，大方展露性感美背和側腰線條，裙擺開高衩到大腿根部露出纖細美腿，展現傲人線條的她自信分享：「MINT LIFT 神力拉提是衛福部醫療器材唯一許可的PDO合法臉部拉提線材，更有美國FDA認證，埋線安心更緊緻，點亮愛美女性更多希望！」更笑稱拉提療程中正逢拍攝檔期，只預留兩天修復有些緊張，想不到效果非常自然，回到拍戲現場竟無人發現她悄悄「動工」，聽聞她使用神力拉提，「就連我四十歲都能夠立即見效！維持到現在一年多了還是非常緊緻」連彩妝師、造型師都紛紛因此「入坑」。

勇奪台灣地區銷售冠軍的君綺醫美診所，企業秉持讓顧客安心、暖心的經營理念，多年來培養專業的醫療團隊，精緻細膩的療程服務深受許多藝人信賴與肯定，深獲消費者及業界肯定，除了是衛福部首屆「診所美容醫學品質認證」大贏家，亦年年上榜，更多次榮獲亞太醫美金像獎，同時連續七年蟬聯六大原廠正貨銷貨量冠軍。君綺醫美以精品概念，提供多元且全面的美麗服務，也是第一個以國際精品理念經營的頂級醫學美容中心，讓每一個消費者踏入君綺診所，都可以輕鬆主宰自己的美麗。
 

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