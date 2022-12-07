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一次2千元吸老司機朝聖！　高雄「越南大奶妹」嬌喘聲穿牆被抄了

▲▼一次2千元吸老司機朝聖！高雄「越南大奶妹」嬌喘聲穿牆被抄了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「越南大奶妹」是一家按摩店的紅牌，這次因嬌喘聲穿牆被抄了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市橋頭區成功北路上一間越南籍按摩店，長期以「純護膚」招牌為幌子，從事非法性交易，店內小姐來自越南，吸引老司機上門朝聖，但也因此屢屢遭到民眾檢舉。警方蒐集相關事證後，逮到店內紅牌的杜姓女服務生，以2000元與男客連結「做全套」，訊後依妨害風化罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

這家按摩店在網路宣傳主打「保證本人照」，店內4個小姐來自越南，各個皮膚白皙、身材火辣。據了解，每次全套性交易收費2000元，由於技術好、服務好、CP值高，吸引不少老司機去朝聖。

而店家每次接客時，也相當小心，一次只接一個客人，等客人一進去就會馬上關門、關招牌燈，等完事後才會下來開門。因此，警方多次上門查訪，都一無所獲。

▲▼一次2千元吸老司機朝聖！高雄「越南大奶妹」嬌喘聲穿牆被抄了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼店家每次接客時都相當小心，一次只接一個客人，進去就會關門、關招牌燈，等完事後才會下來開門。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼一次2千元吸老司機朝聖！高雄「越南大奶妹」嬌喘聲穿牆被抄了。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於警方屢屢收到民眾檢舉，在搜集相關事證後，向橋頭地方法院聲請搜索票，由所長丁木宏率警員林琝翰等6員，持搜索票前往執行，當場查獲店內紅牌40歲的越南籍杜姓女服務生。

▲▼一次2千元吸老司機朝聖！高雄「越南大奶妹」嬌喘聲穿牆被抄了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方持搜索票前往臨檢，在包廂外聽到嬌喘聲，逮到杜姓女服務生與高姓男客。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，當時杜女以一次2000元的收費，與26歳高姓男子從事「全套」性交易，警方上門時，在包廂外就已經聽到裡頭傳來嬌喘聲，後續在門外等候完事，直接上前逮人。2人遭逮時衣衫不整，現場也查扣到潤滑劑、保險套、按摩油等相關事證。

警方另在店內查扣營業登記及新臺幣6000元的不法所得，當場將杜姓女服務生與高男等2人，依違反社會秩序維護法帶返所查辦；另通知店家越南籍杜姓負責人到案說明後，依妨害風化罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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