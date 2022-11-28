爆乳田慎節「議員大頭照」想選這張！　背後意涵被讚爆：有夠派

▲田慎節表示，想選這張當議員通訊錄上的大頭貼。（圖／翻攝自臉書／Molly 翎熹）

記者周亭瑋／綜合報導

準嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，選前在政見發表會上，花15分鐘猛攻南投性侵案，今日她更考慮選「與南投縣草屯分局」的合照，作為議員通訊錄的大頭貼，此舉引來熱烈回響，網友們紛紛大讚，「夠嗆的背景圖」、「有派就按讚」。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」稍早在臉書曬出照片，只見她站在南投縣草屯分局前，身穿中空的藍色上衣，甜笑放送火辣深溝，同時解釋道「議會今天問我議員通訊錄要放什麼大頭照，大家覺得我選這張怎麼樣？」

對此，大票網友湧入留言，「可以再低一點的嗎」、「夠兇可以，讓大家都認識一下南投草屯分局」、「這樣就對了」、「期待議員問政」、「很會鬧事」、「加油！希望能幫健忘的台灣人記得還有這一件事」、「從政初衷，深具意義」。

拉回那場政見發表會，田慎節先是提及自己推崇公民不服從及惡法非法，接著話鋒一轉，表示「如果影射我是口交惡徒，我將放棄法律追訴權，講田慎節無罪」，並用監察院的報告帶大家一起回顧，這起在2020年9月掀起全國關注的南投性侵案。

田慎節表示，在監察院的報告中，監察委員認為，學校性平案件處理程序有瑕疵，南投縣政府社勞處第一時間沒有依照職權積極妥善處理，且防止網路霸凌亂象的機制不足，兒少權法足資識別身分資訊是否適用於網路哏圖，也欠缺明確的依據，網友在事證不明之際即任意貼文指謫、謾罵，羞辱兒少當事人，再加上留言者呼應，形同網路霸凌及媒體公審，甚至有人在國外架設廣告，肆意洩漏未成年的個資。

▲田慎節在政見發表會上，提及2020年9月的南投性侵案。（圖／翻攝自YouTube／選委會嘉義市）

但她忍不住反問民眾，「今天如果有一個未成年人到處強迫他人口交甚至性交，然後就逃逸無蹤，難道只因為他未成年，不能揭露個資，人民就不應該有知的權利嗎？」

田慎節最後強調，在沒有明確的法律依據下，政府憑什麼對巴哈姆特論壇、PTT鄉民開罰，「我想告訴大家，自己的言論自由自己救。當口交惡徒成為事實，宣傳就是義務，田慎節這3個字不應該是佛地魔，或是You Know Who，3年前網路鄉民人人自危，害怕講田慎節會被國家機器罰6萬，3年過去了，請問這中間以及現在，請問台灣還有沒有下一個田慎節？」

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