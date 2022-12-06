17秒恐怖畫面曝！台中虎媽快車道趕童下車　網友大罵：太扯了

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區逢甲商圈福星路麥當勞前，出現令人怵目驚心的一幕，一輛休旅車停等紅燈時，副駕駛車門突然打開，一名疑為母親的女子，竟將1名幼童推出門外，過了數秒女子才讓孩子回到車上。由於周圍車流量大，相當危險，網友見狀直呼「太扯了！」警方表示，該案已違反道交條例，將依法開罰，至於該女是否涉犯兒少法，將通知涉案人到案說明，後續將依規通報。

網友6日上午在臉書社團《爆料公社》上傳該段影片，畫面顯示地點為逢甲麥當勞前，時間是3日晚間8時許，兩輛休旅車於路口停等紅燈，福星路為綠燈通行，汽機車不停來回穿梭，忽然左邊的休旅車副駕駛座車門打開，一名女子將一名幼童趕下車，該名幼童非常緊張，連忙抱著女子的腳欲爬回車上，好在女子似乎只是為了嚇唬幼童，最後仍讓孩子回到車內。全部過程約17秒。

▲女子當街將小孩趕出車外。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

▲逢甲商圈車流量大。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

影片引起網友熱議，「太扯了吧，這種父母不配有小孩」、「報警處理」，也有人說，「雖然我也會嚇小孩，但不會真的在車來車往的地方」、「這樣方式嚇小孩，萬一真的出事又要怪誰？」

台中市第六警分局表示，目前沒有接獲報案，但當事人已違反道交條例第 55 條第1項第2款，駕駛人在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車，將處300元以上600元以下罰鍰。有關行為人是否涉及違反兒少保，由西屯所通知車主到案釐清後，依規定辦理通報。