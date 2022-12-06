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幕後／賴清德選黨主席仍先「尊英」　明年內閣可能佈局一次看

▲民進黨凱道造勢晚會，副總統賴清德發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨九合一大選潰敗，總統蔡英文依慣例辭去黨主席，而行政團隊也定調，在立院預算會期結束後，以「穩定政局，開展新局」的基本立場進行內閣改組；而黨內的氛圍也已浮出，副總統賴清德問鼎2024已逐漸沒有對手，對於他是否要扛起黨主席，他也以「尊英」的前提，先向蔡英文知會，但還未做最後決定。

黨內人士說，賴清德要問鼎2024，本就不該在黨內樹敵，而是要在派系共治文化中，成為派系共主才是最高原則；他說，從民進黨新敗以來，包括有現任內閣人士、派系人士，或非賴核心人士對外放話，其實某程度上是在造成賴清德更多的困擾而已。

綠營人士指出，不可諱言，今年的九合一選舉，民進黨是連基本盤都沒有催出來，大家都心知肚明，民進黨的支持者，會是蔡英文的支持者，但蔡英文的支持者，不一定會是民進黨的支持者。所以，在「蔡英文大於民進黨」的狀態下，她依然是民進黨最大共識，「尊英」是選後黨內各方，要角逐2024總統大位的先決條件。

對於外界所謂，在敗選之後蔡英文成為跛鴨一事，賴清德團隊核心人士也持不認同的態度。賴核心人士表示，在總統制國家，執政黨國會過半情況下，總統永遠沒有成為跛鴨的問題，而且蔡英文的施政滿意度超過5成，未來選舉依然還是黨內最強的助選員。

所以，在此前提下，賴清德本次考慮投入黨主席補選之前，不同於2019年「突襲登記總統初選」，他是在還未下決定前，先向蔡英文報告與知會他的態度跟立場；而據了解，蔡英文當下也並未給予明確方向，而是請賴清德自行考量並做決定即可。

由此可印證，賴清德對於投入黨主席補選，確實有3個考量，第一是府院黨人事連動，因此要尊重蔡英文的整體佈局；第二，是黨內派系必須要有共識；第三，是考量他接任主席，能否有助於黨內團結。黨內人士說，第一點很清楚，就是「尊英」，而第二與第三點，是他自己得面對的，能否成為「共主」的挑戰。

不過，除了賴清德之外，民進黨內仍有許多人被點名，包括同為新系的桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安，以及正國會少主林佳龍。據了解，在鄭文燦方面，在爆出論文風波之前，他確實可能挑戰黨主席，但最近黨內情勢來看，他恐怕得再沉潛、再蓄積能量；而潘孟安因與賴清德交好，外界本來認為他可能以賴「代理人」角色，幫忙在前方處理瑣碎的黨內協調工作，因此倘若賴清德沒有親征主席，潘孟安會是他較為屬意的人選。

至於林佳龍，先前傳出他可能在敗選後入府接掌總統府秘書長，但不可諱言，成為幕僚長後，自己的角色會被迫淡化，某程度上是「被打包起來」，揮灑空間有限。黨內人士說，以派系立場來看，確實不會有太大助益，所以挑戰黨主席或入閣，才是較為合理的推斷，但目前都還未有進一步動作。

在內閣人事方面，蔡英文已經定調，在立院預算會期結束後，以「穩定政局，開展新局」的基本立場進行內閣改組。外界普遍認為，「穩定政局」言下之意，就是續留行政院長蘇貞昌，目前「蔡蘇體制」穩固，黨內也清楚只有他震得住；而「開展新局」，則是內閣人事進行相當程度的異動，其中包括幾位民進黨卸任的縣市首長入閣安排。黨內人士分析，倘若如此的話，鄭文燦若也無意黨主席，那很可能出任副院長；「天下第一大部」內政部長由潘孟安或林佳龍出任；而交通部長由基隆市長林右昌出任。

不過，由於黨內對於蘇貞昌續任閣揆，還是有些異音，這恐怕得視未來一個月裡，黨內意見收攏，以及派系協調的狀況而定。倘若真的換閣揆，在人選方面，黨內人士說，鄭文燦當然還是選項，而屢次被點名的前副總統陳建仁同樣榜上有名，可是若要以黨內派系可以認同，以及能貫徹總統意志的兩個考量點來看，有一起參與敗選檢討會、長期被重用的國安會秘書長顧立雄，可能也是選項之一。

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