台中三井LaLaport購物中心明年1／17開幕　占地4.3公頃成新地標

▲眾所期待的台中大型購物中心三井LaLaport購物中心開幕日期終於敲定在2023年1月17日。（圖／三井OUTLET提供）

記者游瓊華／台中報導

眾所期待的台中大型購物中心三井LaLaport購物中心開幕日期終於敲定，三井公布明年 1月17日試營運。因為開幕在即，許多品牌與店家也陸續公開徵人公告，將進駐的部分店家，餐飲包括日本壽司店美登利、鶴橋風月、蔦日子TSUTABI手搖飲、Lady M、屯京拉麵、太陽番茄拉麵與日本名古屋咖啡店咖樂迪。

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▲三井Outlet中港店推出童話風聖誕活動。（圖／三井Outlet提供）



LaLaport購物中心地處台中市東區，距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘，分為南館及北館，未來兩館預計共有約300家專櫃進駐，這次1月17日「南館」先開幕，全館預計2023年春季開幕，未來全館開幕之後，顧客可以透過二棟商場建築間的天橋串聯。

目前MITSUI OUTLET PARK在台中僅有中港店，迎接聖誕節到來，三井中港店到明年2月28日推出聖誕檔期，將冰雪奇緣、美人魚、阿拉丁以及灰姑娘等迪士尼故事以塗鴉繪本方式創意呈現，打造與海港相呼應的藍色系故事，長達110天的聖誕燈飾展期，要讓消費者體會不同風格的迪士尼公主經典。