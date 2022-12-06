▲台北市第三選區立委補選民進黨籍參選人吳怡農。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

北市第3選區（中山、北松山）立委席次將於明年1月8日進行補選，民進黨參選人吳怡農日前談到九和一大敗，稱「黨初選機制崩壞是此次敗選主因之一」，讓台灣民意基金會董事長游盈隆直言「仙人指路」，這句話顯示沈睡多年的民進黨良心終於醒來，如果民進黨不虛心反省檢討，那麼，2026再退到高屏溪以南，也不是不可能。

游盈隆說，九合一大選開票當天，台北市長選戰看到民進黨的陳時中大輸國民黨的蔣萬安14萬票，得票率31.93%，越來越多支持者說「如果由林佳龍選台北市，結果會是這樣嗎？」這是另一個跡象，顯示傳統支持者對蔡英文及其一干親信壟斷黨提名權，私心自用所提非人的不滿正四處蔓延。

游盈隆指出，如果林佳龍選台北市，這是一個與歷史事實相反的假設，但有討論的意義和價值。如果林佳龍選台北市，林佳龍贏的機率會超過百分之六十。這是因為他不是陳時中，不需背負防疫相關爭議的包袱，而且他受過選戰洗禮，身經百戰，形象清新，不是初次參選的選舉素人等等。但因蔡英文和黨內主導派系情有獨鍾陳時中，以為提名陳時中就等於「騎馬進京城」，手到擒來，結果事與願違，害了陳時中、害了林佳龍、害了民進黨。

游盈隆也說，林佳龍輸侯友宜將近46萬票是事實，有人嘲笑他比蘇貞昌還不如，因2018蘇貞昌輸侯友宜近三十萬票。酸民喜歡落井下石，不足為奇。但林佳龍2022這一戰慘敗屬非戰之罪，為什麼？因為四年前大贏蘇貞昌近30萬票的侯友宜，經過四年新北市長歷練，吸取日月精華，已非昔日吳下阿蒙。更何況蘇貞昌在台北縣8年政績卓越，再加上一任立委，他在新北市實力民進黨內無人能出其右，尚且輸侯30萬票。眾所皆知，林佳龍是臨時披掛上陣，被空降到一個選民不熟悉他的全國最大選區作戰，就算施出渾身解數，也注定失敗收場。

游盈隆分析，侯友宜如果能闖過國民黨主席朱立倫為他鋪設的十八銅人陣，脫穎而出，很可能成為2024民進黨八年政權的終結者。2022新北市這一戰，林佳龍苦吞46萬票敗北，就是一個警訊，若換黨內任何人參選，甚至會輸到60萬票以上，千萬別小看侯友宜，他已經是比哥吉拉還凶悍的大金剛。

至於民進黨，游盈隆表示，完全執政六年多，接連遭遇兩次地方選舉的羞辱性大挫敗，地方執政版圖退居南台灣一隅，如今再不虛心反省檢討，還心存僥倖，還在泄泄沓沓，瞻前顧後，那麼，2026再退到高屏溪以南，都有可能。