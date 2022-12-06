台南模式全國實施！　教育部允下學年各校免費供生理用品

▲台南市政府去年8月率全國之先推動「登月計畫」，提供免費生理用品給弱勢家庭女性及偏鄉女學生，獲得教育部肯定，全國實施，市長黃偉哲樂觀其成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府去年8月率全國之先推動「登月計畫」，提供免費生理用品給弱勢家庭女性及偏鄉女學生，另外同步於37區區公所放置，供有需要的女性朋友使用，至今已發出26280包衛生棉，受惠人次超過7280人。

教育部長於今年11月初在立院應允，將跟進台南模式，於下個學年度付諸實行。台南市長黃偉哲對此表示，感謝中央採納台南模式，讓進步政策外溢到全台實施，共同為落實性平打拚。

台南市政府去年8月和在地企業、同時也是生理用品製造大廠康那香，以及倡議性平社團全球小紅帽協會，共同招開記者會宣示啟動「登月計畫」，今年仍持續推動，並得到邱創煥文教基金會、信義房屋等企業的響應，捐贈衛生棉給市府。由教育局和社會局調配，給予弱勢家戶女性、脆弱家庭女性、身心障礙女性、受暴婦女、監護或安置的女性兒少、新住民家戶女性等，同時也擴大配發到各關懷據點、服務中心和校園，市府的兩處行政中心也有放置，累計已發出26280包衛生棉，受惠人次超過7280人。

市府指出，立法院教育及文化委員會上個月在審查教育部預算時，有委員提案，舉出台南推動的登月計畫為例，要求教育部提供可行性報告，評估在各級學校及所屬場館裡，免費提供女性所需之生理用品。藉此落實性別平等，符合聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」之公約。教育部長潘文忠當場允諾，表示規劃於下個學年度推動。

台南市長黃偉哲獲知此一消息，便表示「樂見中央採納台南模式」，也感謝立委看見台南過去的努力，「把台南推動的經驗推廣到中央」。他還分享到，推動登月計畫之初，是受到兩位女學生的啟發，她們將課堂上的專題成果，帶來跟我們分享，指出「月經貧窮」議題，是「容易被忽略的隱性需求」。