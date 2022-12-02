快訊／鄭文燦論文抄襲遭撤學位！台大：堅持倫理誠信「不含糊以對」

▲桃園市長鄭文燦坦承抄襲，台大國發所碩士學位遭撤銷。（圖／桃園市府提供）。

記者許敏溶／台北報導

繼新竹市前市長林智堅因台大國發所碩士論文被認定抄襲退出桃園市長選舉，在今（2日）天傍晚，鄭文燦也公開坦承，就讀台大國發所碩士在職專班論文被台大認定抄襲而撤銷學位，台大稍早表示，教務處確認審定會的成立及審議過程，並將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部，而學術倫理與誠信是學術研究基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對。

林智堅因台大國發所碩士論文被認定抄襲退出桃園市長選舉，而本屆新黨桃園市議員候選人游智彬等人，日前召開記者會，指控鄭文燦就讀台大國發碩士在職專班撰寫的碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》，當時指導教授也是國安局長陳明通，口試論文審查委員則是林佳龍，並指控鄭文燦的碩論引用資料中國大陸為主，儘管以台灣查詢系統比對查不出抄襲，但透過中國大陸重查與系統比對，竟超過3成涉嫌抄襲。

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游智彬等人隨後向台大檢舉鄭文燦論文涉及抄襲，而媒體人黃揚明今天上午在臉書PO文，指「據傳，鄭文燦台大國發所碩士學位遭撤銷」，引發各界高度關注。

▲台大認定鄭文燦碩論抄襲，撤銷其碩士學位，並已經函報教育部。（圖／記者許敏溶攝）

不過，台大今天上午並未正面回應，僅表示昨天已經透過雙掛號，寄出鄭文燦論文抄襲案調查結果給檢舉人與當事人，但今天傍晚鄭文燦主動對外公佈，指已經收到台大通知，指2011年就讀台大國發所碩士在職專班碩士論文檢舉案，經過台大社科院學倫會審議，以嚴謹學術論文規範認定有涉及抄襲，撤銷碩士論文，但也聲明自己沒有抄襲動機，將尋求行政救濟。

台大稍早表示，對於台大碩士鄭姓畢業生論文涉及抄襲的學術倫理案，教務處於10月4日接獲具名檢舉函，具體提出鄭生的碩士論文涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院–社會科學院成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

台大表示，社科院完成審定作業後，已將其審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。經教務處確認審定會的成立及審議過程，以及審定書的報告內容，教務處同意審定書的報告內容及建議。本校並已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部。

台大也重申，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。

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