離譜！高中技藝競賽接連出包　再爆成績計算錯誤無法頒獎

▲教長潘文忠坦承，高中技藝競賽中餐烹飪學科誤用去年考題是蠻大錯誤。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年全國高中技藝競賽接連出包，繼爆出商業類中餐烹飪職種學科試題誤用去年試卷，整份試卷50道選擇題竟和去年一模一樣，昨（1日）再傳出商業類餐飲服務職種成績計算錯誤，導致無法頒獎，教育部坦承確有此事，並指教育部已組成專案小組，將協助新北市府教育局釐清正確名次後再公告，也會針對全部11職種成績計算進行複查。

全國高級中等學校商業類111學年度商業類學生技藝競賽日前舉行，昨天舉行頒獎典禮，但今年卻是狀況連連，前天先爆發中餐烹飪職種學科試題，整份試卷50道選擇題竟和去年一模一樣，昨天商業類餐飲服務職種再傳出成績計算錯誤，導致無法頒獎。

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立委王婉諭昨天在立法院教文會質詢時，批評誤用去年試卷太誇張，直指完全沒有把關機制，要求教育部提出檢討報告，教育部長潘文忠坦言，在中餐烹飪職種學科試題，確實有誤用去年試卷狀況，這是蠻大錯誤，國教署會組成專案小組了解細節，一周內提出檢討報告。

不過，相關單位似乎螺絲鬆了，昨天再度傳出商業類餐飲服務職種成績計算錯誤，導致無法頒獎，教育部坦承確有此事，教育部指出，已經組成專案小組，在昨天頒獎典禮結束後，會同承辦機關新北市政府教育局，馬上前往學科、術科考場三重商工實地查察釐明。

對於餐飲服務職種傳出成績計算錯誤，發生無法頒獎狀況，教育部坦承，確有成績登計算錯誤事實，教育部專案小組將協助新北市府教育局釐清正確名次後，由承辦機關新北市政府及111學年度商業類學生技藝競賽委員會再行公告，而專案小組已會同新北市政府教育局針對全部11職種成績計算進行複查。

