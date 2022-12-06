滑雪女神谷愛凌爆戀情！溜冰場熱吻型男　男方身分曝光

記者詹雅婷／綜合報導

中美混血「滑雪女神」谷愛凌（Eileen Gu）在北京冬奧奪下2金1銀的好成績，一炮而紅，亮眼外貌更獲得許多人青睞。近日流出一段她在溜冰場與一名身材高大年輕男子熱吻的影片，引發熱議，男方的身分也曝了光。

▲谷愛凌當眾熱吻型男。（圖／翻攝自微博，下同）

依據影片，谷愛凌與這名男子只是在溜冰場悠閒溜冰，後來男子抓住她的手當眾熱吻，互動親暱，最後手牽著手向遠方滑去。巴士的報指出，這段短短數秒的畫面曝光後立刻引起高度關注，觀看次數6小時就衝破6億，不少人都期待谷愛凌能公開好消息。

更有網友眼尖發現，這名男子多次出現在谷愛凌社群媒體的照片中，兩人更在合照中親密摟著對方，外傳他是一名棒球運動員，名叫Mick Kelly，目前正就讀耶魯大學，但也有消息說他就讀的是史丹佛大學，為匈牙利人。

其實谷愛凌是在2011年開始學習自由式滑雪，並在2019年世界盃分站賽拿下1金1銀殊榮，隨後宣布轉籍中國，隨即成為中國粉絲新寵，微博追蹤粉絲突破200萬人，不僅在社群擁有高人氣，更將觸角延伸至伸展台，兼職擔任模特兒工作。此外，2021年6月，谷愛凌還提前從高中畢業，並錄取史丹佛大學，是不折不扣的學霸。

▼谷愛凌人氣爆棚。（圖／CFP）

就在今年11月26日，她獲邀出席巴黎香格里拉酒店舉辦的名媛舞會（Le Bal des Débutantes）。巴黎名媛舞會每年都會邀請多名來自不同國家、16歲至22歲的千金小姐出席，每個參加舞會的名媛都是美貌和才華俱備。