　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

滑雪女神谷愛凌爆戀情！溜冰場熱吻型男　男方身分曝光

記者詹雅婷／綜合報導

中美混血「滑雪女神」谷愛凌（Eileen Gu）在北京冬奧奪下2金1銀的好成績，一炮而紅，亮眼外貌更獲得許多人青睞。近日流出一段她在溜冰場與一名身材高大年輕男子熱吻的影片，引發熱議，男方的身分也曝了光。

▲▼ 中美混血「滑雪女神」谷愛凌（Eileen Gu）當眾熱吻型男。（圖／翻攝自微博）

▲谷愛凌當眾熱吻型男。（圖／翻攝自微博，下同）

依據影片，谷愛凌與這名男子只是在溜冰場悠閒溜冰，後來男子抓住她的手當眾熱吻，互動親暱，最後手牽著手向遠方滑去。巴士的報指出，這段短短數秒的畫面曝光後立刻引起高度關注，觀看次數6小時就衝破6億，不少人都期待谷愛凌能公開好消息。

更有網友眼尖發現，這名男子多次出現在谷愛凌社群媒體的照片中，兩人更在合照中親密摟著對方，外傳他是一名棒球運動員，名叫Mick Kelly，目前正就讀耶魯大學，但也有消息說他就讀的是史丹佛大學，為匈牙利人。

▲▼ 中美混血「滑雪女神」谷愛凌（Eileen Gu）當眾熱吻型男。（圖／翻攝自微博）

其實谷愛凌是在2011年開始學習自由式滑雪，並在2019年世界盃分站賽拿下1金1銀殊榮，隨後宣布轉籍中國，隨即成為中國粉絲新寵，微博追蹤粉絲突破200萬人，不僅在社群擁有高人氣，更將觸角延伸至伸展台，兼職擔任模特兒工作。此外，2021年6月，谷愛凌還提前從高中畢業，並錄取史丹佛大學，是不折不扣的學霸。

▼谷愛凌人氣爆棚。（圖／CFP）

就在今年11月26日，她獲邀出席巴黎香格里拉酒店舉辦的名媛舞會（Le Bal des Débutantes）。巴黎名媛舞會每年都會邀請多名來自不同國家、16歲至22歲的千金小姐出席，每個參加舞會的名媛都是美貌和才華俱備。

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「好市多托嬰區」曝光！　擠滿小孩超安靜
王世堅、呱吉現身力挺！　吳怡農競選主視覺曝光
快訊／殲-16機直衝恆春外海空域！　20架共機擾台
清純女孩開情色直播DIY　下一秒媽媽突敲門！急翻身
快訊／大咖視后癌逝！　曾是約翰屈伏塔摯愛
日本PK戰「4球被擋3球」！　球員當場跪地哭一團
女兒出生就失聰！謝國樑天天哭　5歲小愛：能聽見爸爸說愛我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手中汽油罐突然爆炸　五寶媽「瞬間燒成火人」100%燒燙傷身亡

滑雪女神谷愛凌爆戀情！溜冰場熱吻型男　男方身分曝光

南韓1比4慘敗巴西！總教練班托「卸任不續約」：是時候思考出路

12碼沒練？日本4球被擋3球「又輸在PK戰」　球員當場跪地哭成一團

巴西血洗南韓這1幕被封最神！　22歲前鋒「把對手耍著玩」

柏林台灣會議近百人出席　德學者：俄侵烏是對台警鐘

2新生兒冷凍箱屍案！法國警獲密報逮捕中年女　13年4起類似案件

普丁才傳重摔失禁！　現身克里米亞大橋視察修復成果

防台灣情勢變化　白宮：美政府與國會合作加強嚇阻

蒙古逾3900億元煤炭消失！爆大規模示威　抗議者喊衝進「國家宮」

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

手中汽油罐突然爆炸　五寶媽「瞬間燒成火人」100%燒燙傷身亡

滑雪女神谷愛凌爆戀情！溜冰場熱吻型男　男方身分曝光

南韓1比4慘敗巴西！總教練班托「卸任不續約」：是時候思考出路

12碼沒練？日本4球被擋3球「又輸在PK戰」　球員當場跪地哭成一團

巴西血洗南韓這1幕被封最神！　22歲前鋒「把對手耍著玩」

柏林台灣會議近百人出席　德學者：俄侵烏是對台警鐘

2新生兒冷凍箱屍案！法國警獲密報逮捕中年女　13年4起類似案件

普丁才傳重摔失禁！　現身克里米亞大橋視察修復成果

防台灣情勢變化　白宮：美政府與國會合作加強嚇阻

蒙古逾3900億元煤炭消失！爆大規模示威　抗議者喊衝進「國家宮」

918大地震後！EMU3000型「播音頻鬼打牆」　台鐵：廠商12／9前改善

7-11聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！4大卡通史奴比、Miffy、Kitty限量賣

王世堅力挺吳怡農　喊話王鴻薇：留下來一起當「蔣師」

單眼皮變雙！通緝犯逃6年「報假身分騙警」　瞎掰：我確診變瘦

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

習近平「一身黑衣」悼念江澤民：永別了！遺孀王冶坪坐輪椅現身

每月1日綠色友善蔬食日　台中最難訂餐廳無肉料理12／15開放預訂

陳建仁傳接閣揆　周玉蔻：侮辱蔡英文的判斷力

餵同性密友吃安眠藥燒炭辯「幫加工自殺」　檢不信依殺人罪起訴

交換傳說對決角色！少年一看超神超想要　大哥哥封鎖秒轉賣下場慘

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

國際熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

哈利梅根新紀錄片爆　英王室玩「骯髒遊戲」

24歲足球員遭「近距離連轟6槍」慘死

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

超商不准外國人用「這個」買肉包　被轟歧視

年薪400萬！他上班只要吃午餐怒告公司

查爾斯爆拒接哈利電話：我不是銀行！

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

日本又輸在PK戰　球員當場跪地哭成一團

路透社：中國將鬆綁「10項疫情措施」　最快周三宣布

道瓊重挫逾482點！　Fed恐再鷹派升息

蒙古逾3900億元煤炭消失！　爆大規模示威

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

全班27名同學「有26人討厭他」

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

「TOYOTA跨界新休旅」現身

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面