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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨檢討九合一大敗　陳鳳馨想起25年前的國民黨：就被換掉了

▲總統蔡英文於陳時中選前之夜。（資料照／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選民進黨僅收獲5縣市，總統蔡英文請辭黨主席，黨內也展開檢討作業，內閣改組也成為關注焦點，不過資深媒體人陳鳳馨分析，這回民進黨大敗，所有的說法跟1997年的國民黨一模一樣，卻沒有真正回應民眾的不滿，2000年國民黨被政黨輪替掉了，而現在對民進黨來說，就是一個關鍵時刻。

陳鳳馨在《少康戰情室》指出，選完之後她立刻看到《民報》做了民調，有關民進黨這次敗選的原因，第一名是腐化，第二名是黑金，且兩個都超過六成，因此與其看人事大風吹，要看的是民進黨有沒有回應人民的看法。

陳鳳馨說，蔡英文選後大概有兩波主要談話，都是會議完透露出來的，第一是說不要討論派系或個人，她設了一個防火牆，第二她說人民不想看到民進黨獨大，而在4日開會說要謙卑減少朝野對抗，但都沒有回應的人民的不滿，就跟1997年的國民黨一樣，那時候縣市長、縣市議員大敗，當時國民黨說，眾就是對國民黨很生氣，想要教訓一下國民黨，結果教訓過頭，又說要謙卑要減少朝野對抗，跟蔡英文今天說的一膜一樣，但就是沒有回應民眾那時候對於國民黨黑金的不滿，所以2000年就被政黨輪替掉了。

陳鳳馨表示，現在對民進黨是一個關鍵時刻，去換人、考慮派系平衡，就是換不到民心，因為派系的交換更贓更汙穢，你先考慮的是派系的利益，今天內政部長徐國勇為什麼請辭，明眼人都知道是因為他跟行政院長蘇貞昌不和，接下來內閣如何改組，要讓大家看到民進黨的決心才是重點。

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