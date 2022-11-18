網易曝被暴雪分手內幕　CEO：涉「中國市場」關鍵條款不可接受

▲網易與暴雪分手。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

網易CEO丁磊17日曝光與暴雪娛樂「分手」的內幕，他表示，過去一段時間，整個談判過程難度遠超出預期，對於一些涉及到可持續運營、和中國市場及玩家核心利益的關鍵性合作條款，暴雪的要求是不可接受的。

丁磊在財報電話會議上指出，網易非常希望繼續代理暴雪遊戲，並為此付出非常多努力，但過去一段時間，整個談判過程難度其實遠超出網易方面的預期，「對於一些涉及到可持續運營、和中國市場及玩家核心利益的關鍵性合作條款，動視暴雪的要求是不可接受的。」

丁磊說，今天早上他們看到動視暴雪宣布終止合作的新聞，感到非常遺憾，也不得不遵守這個決定，「對於中國玩家，我們會盡全力做好善後工作，為玩家服務到最後一刻，保障玩家的消費者權益和資訊安全。 」

在談到網易未來海外佈局時，丁磊提到，網易在海外市場計劃「兩條腿」走路，以「自研+投資」去開拓海外市場，「第一條腿是網易自己研發的遊戲，比如《第五人格》《荒野行動》等。基於《永劫無間》出海的經驗，未來網易將推動更多PC遊戲走向海外。同時，網易投資了許多海外遊戲工作室，希望能通過緊密合作，開發出成功的遊戲作品。」

網易高管也在電話上說，目前網易出海產品仍以面向亞太地區居多，其次是歐美地區，數月之內將會有多款產品在日本市場上線，此後也將在歐美市場發布四款遊戲。

網易還在最新發表的財報中指出，代理自暴雪的遊戲，對網易2021年和2022年前九個月的淨收入和淨利潤貢獻百分比，均為較低的個位數，「授權到期對網易的財務業績將不會產生重大影響。《暗黑破壞神：不朽》的聯合開發和發行由另一份長期協議所涵蓋。」

根據網易2019年、2020年及2021年的年報顯示，來自代理遊戲的收入分別佔其收入總額的7.5%、9.1%及9.5%，其中代理遊戲公司包括暴雪、微軟等。