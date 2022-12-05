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台灣哪間羊肉爐最頂？　他曝在地人只吃溪湖阿秀

▲薑母鴨,吃補,鍋物。（圖／記者游瓊華攝）

▲冬天適合吃薑母鴨、羊肉爐。（示意圖／記者游瓊華攝）

記者李芷萱／綜合報導

台灣有許多羊肉爐名店，各有各的擁護者。一名網友日前表示，他比較喜歡紅燒的羊肉爐，吃過像是溪湖、墾丁的都不錯，「冬天就是要吃羊肉爐啦，不知道哪家最頂？」也成功引起一陣熱烈討論，「溪湖or岡山」、「溪湖阿秀啦」、「溪湖的普到爆，岡山屌打」、「溪州>溪湖>>>岡山>所有台中以北的垃圾羊」。

原PO在PTT八卦版指出，之前有吃過林家蔬菜，雖然很多人推薦，但他還是覺得紅燒口味的好吃，不知道大家覺得台灣哪間羊肉爐才是最頂的？對此，許多人推薦彰化溪湖或是高雄岡山的羊肉爐店家，「岡山那幾家屌打台北吧，溪湖沒吃過」、「應該是溪湖，我阿公阿嬤住岡山，但會去溪湖吃」，但也有網友認為彰化溪州的羊肉爐更好吃，「溪州絕對屌打」、「溪州是土羊肉」。

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▲今日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲天氣變冷，民眾越喜歡吃鍋。（示意圖／記者林敬旻攝）

先前也有網友針對「溪湖的羊肉爐霸主」是哪間進行討論，「在地人只吃阿秀，我在地人」、「楊仔頭，不過外帶應該都差不多難吃」、「阿秀，從小吃到大」、「觀光客乖乖吃阿枝啦！不要再推阿秀了，這樣以後我都沒得吃了」、「只推楊仔頭」。

另外，不少人想用食補來禦寒，卻擔心越補越胖，本站先前曾報導《溫度狂降想吃補？營養師3招「避免愈吃愈胖」　3類人別亂補》，營養師廖欣儀提供三招，讓民眾在進補同時也能降低身體負擔，一是鍋物選擇瘦肉並去除浮油、二是攝取優質脂肪酸、最後則是適量養生中藥材。

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