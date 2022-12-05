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虎航徵人！招募200名「客艙組員＋運務員」　多益550分學士可報考

▲▼虎航將進行客艙組員及運務員的招募。（圖／虎航）

▲虎航將進行客艙組員及運務員的招募。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

各國陸續解封，台灣虎航看好疫後旅遊市場，A320neo新機陸續完成交付，新航線也積極籌備中，將進行客艙組員及運務員的招募，預計總招募人數可上看200名。

虎航表示，客艙組員的招募時間為2022年12月10日凌晨00:01起至2022年12月25日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業、多益550分以上者，即可報考，具備日韓語會話能力尤佳。

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報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2023年1月7日、8日進行初試；2023年1月14日、15日進行複試，錄取之客艙組員，將於2023年上半年分批報到。

▲▼虎航將進行客艙組員及運務員的招募。（圖／虎航）

▲虎航將進行客艙組員及運務員的招募，人數上看200人。（圖／虎航）

運務員的招募時間為2023年1月9日凌晨00:01起至2023年2月10日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業、多益550分以上者，即可報考，如具備日韓會話能力尤佳。錄取之運務員，將安排於2023年第一季分批報到。運務員的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等。

虎航表示，歡迎對航空業有興趣與熱愛飛行的應試者藉此機會加入台灣虎航，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」、「運務員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行查看相關職務。

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