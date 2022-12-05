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執行署台南分署設攤　宣導多元繳款及信用卡授權分期扣款

▲法務部行政執行署台南分署12月4日響應財政部2022年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，在活動現場設攤宣導行政執行案款多元繳款及信用卡分期繳款服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲法務部行政執行署台南分署12月4日響應財政部2022年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，在活動現場設攤宣導行政執行案款多元繳款及信用卡分期繳款服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署12月4日響應財政部2022年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，在台南市永華市政中心活動現場設攤宣導行政執行案款多元繳款及信用卡分期繳款服務。

吳祚延分署長表示，平日分署人員工作繁重，普遍缺乏運動，鼓勵同仁參加路跑活動，這次路跑的路線，有一段是平日不對外開放的安平商港區，參加12K、21K路跑的民眾可以同時參觀碼頭的作業情形，一舉數得。

▲法務部行政執行署台南分署12月4日響應財政部2022年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，在活動現場設攤宣導行政執行案款多元繳款及信用卡分期繳款服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，因為參加路跑的民眾很多，為使更多民眾了解台南分署的便民措施，台南分署同時設攤宣導行政執行案款多元繳款服務，目前民眾欠繳國稅及地方稅、健保費、勞保費、汽車燃料使用費及其衍生之罰鍰、交通違規罰鍰、環保罰鍰與國道通行費（ETC）案件等案件，應納金額未滿3萬元之案件，義務人可持分署寄發印有條碼之傳繳通知書，於繳款期限內至統一、全家、萊爾富及來來（OK）等四大超商繳費，其他類型的案件，民眾多只能選擇到分署或移送機關繳納，自111年8月22日起法務部行政執行署已提供「虛擬帳號繳款服務」，只要應納金額未滿3萬元，一樣可以持印有條碼的傳繳通知書到四大超商繳款。

另外，台南分署則推出「信用卡授權分期繳款」服務項目，義務人只要填妥信用卡授權分期扣款同意書，在12期內，授權由臺南分署按月扣款，可有效避免民眾每月為了繳納分期款而到分署跑一趟，歡迎有需要的民眾多多使用此項便民服務。

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