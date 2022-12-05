YouTube看一半被打斷！　簡單3招「擋掉討厭的廣告」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

不少人嫌YouTube廣告太多，尤其是影片正精彩時，突然插入一則廣告，有些還無法跳過，真的會瞬間被激怒；事實上，有三種方法能調整廣告內容，進一步擋掉不少煩人或毫無興趣的廣告。

方法1：對正播放的廣告「下手」

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當看YouTube影片時，突然被廣告打斷，這時可以點選影片左下方，顯示廣告時長旁邊的「i字符號」，接著就會跳出「關於此廣告」的介面，上面除了會條列出顯示該則廣告的依據、廣告主簡介；同時，也有選項讓用戶能「停止顯示此廣告」或「舉報此廣告」。

若選擇「停止顯示此廣告」，則會進一步跳出確認視窗，並提醒「Google應該不會再顯示此廣告，但您可能會看到此廣告主的其他廣告。」

▲▼點選「i字符號」，就能出現關於該廣告的介面。（圖／記者周亭瑋攝）

方法2：提前設定，排除掉不喜歡的內容

如果想大範圍的「超前部署」，謝絕不感興趣的廣告內容，可以透過Google的「我的廣告中心」，提前進行設定。

裡面除了能選擇「希望被推薦」的廣告主題、品牌，也可以設定敏感內容，而類別包括約會交友、酒精飲料、減重、賭博及懷孕育兒。

至於為何無法「完全封鎖敏感主題」？Google解釋道，會盡量不顯示相關主題的廣告，但在某些情況下，可能還是會看到廣告中包含受限主題的相關畫面。舉例來說，用戶不想看到酒精飲品的廣告，但航空公司非酒精飲品的廣告中，可能會有人拿著香檳。

▲▼到Google「我的廣告中心」能進行設定。（圖／記者周亭瑋攝）

方法3：訂閱YouTube Premium

當然，上述兩種方法，只能大致排除「不想看到的廣告類型」，並不能完全避免廣告干擾，所以花錢訂閱YouTube Premium，的確是目前最有效的方法。

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