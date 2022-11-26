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「尼克星抄人」認了抄襲！道歉完喊單挑Toyz：兩個害蟲打一場

▲▼「尼克星抄人」認了抄襲！道歉完喊單挑Toyz：兩個害蟲打一場。（圖／翻攝尼克星抄人）

▲「尼克星拳擊」針對影片抄襲一事，跟英國奧運選手、退役職業拳手Tony Jeffries道歉。（圖／翻攝尼克星抄人）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「尼克星拳擊」被台灣全國總統盃拳擊錦標賽冠軍「拳擊小潘」踢爆抄襲英國奧運選手、退役職業拳手Tony Jeffries的影片。事後，尼克星拳擊拍攝道歉影片，並向嘲諷他的《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健宣戰單挑，「兩個害蟲打一場」。

尼克星拳擊被爆抄襲後，第一時間先PO澄清影片，眼看風向不對後馬上下架，個人IG也隨之關閉。事隔幾天後，尼克星拳擊將頻道名稱改成「尼克星抄人」上傳名為「我做錯了」的道歉影片，並標記Tony Jeffries及Toyz。

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尼克星拳擊表示，他親自寫了一封英文信給Tony Jeffries道歉。道歉信中提及，他是Tony Jeffries的粉絲，曾買過對方的拳擊課程，因為粉絲總是會想模仿他們的偶像，因此他的影片雖然有自己的想法跟概念，但仍有借鑑Tony Jeffries的觀點，會將參考的影片下架，承諾未來影片都是原創。

▲▼「尼克星抄人」認了抄襲！道歉完喊單挑Toyz：兩個害蟲打一場。（圖／翻攝尼克星抄人）

▲「尼克星拳擊」將頻道名稱改為「尼克星抄人」1個月自我懲罰。（圖／翻攝尼克星抄人）

尼克星拳擊表示，他想讓拳擊成為國民運動，因初期拍攝影片的經驗不夠，因此學習Tony Jeffries的影片；此外，他也強調，他的影片中有加入自己的見解跟經驗，線下教學也是認真教導學生。

為了平息眾怒，尼克星拳擊表示，會將頻道名稱改成「尼克星抄人」一個月自我懲處。他說，經歷過這件事後，他想鼓勵經歷過網路群體攻擊或霸凌的人，「網路世界就是如此噬血」、「人非聖賢，孰能無過」。然而，整部道歉影片中並未提及抄襲二字，而是以用「借鑑」、「參考」兩詞為主。

▲▼「尼克星抄人」認了抄襲！道歉完喊單挑Toyz：兩個害蟲打一場。（圖／翻攝尼克星抄人）

▲▼「尼克星抄人」表示要跟Toyz單挑：兩個害蟲打一場。（圖／翻攝尼克星抄人）

▲▼「尼克星抄人」認了抄襲！道歉完喊單挑Toyz：兩個害蟲打一場。（圖／翻攝尼克星抄人）

尼克星拳擊指出，事發後很多人落井下石，他也得知Toyz說想跟他一戰，因此他任何時間、地點都願意奉陪，「你說你想為台灣除害，我也想為台灣除害，我也不認為只有我一個是害，我們兩個都是害蟲，兩個害蟲打一場」，且盡管Toyz策略很強，只要拳頭砸在Toyz的臉上，「我敢跟你保證，你會腦袋一片空白」，「我想問你真的準備好了嗎？希望你不是說說的」。

網友看完紛紛留言，「雖然一開始有先硬凹，但肯認錯總是好的」、「做為一個退訂的前粉絲，很開心看到你的道歉，也希望你能實現你自己的承諾」、「勇於認錯，願意改進真男人，加油」、「希望酸民多多來流量增加太棒了！尼克支持！繼續看」。

也有人說，「有道歉是很好啦！知錯能改，但柿子別挑軟的吃啊，小潘也說要跟你打啊」、「看尼克的英文道歉信，英文是真的還不錯欸！笑死，真的可以當尼克星翻譯社了」、「跳過小潘也是假道歉的證明之一。抄襲影片獲得的盈利隻字未提」、「」、「哇靠，前面避重就輕，後面開始說網路霸凌，然後約戰電競選手不約同樣練拳擊的小潘，最後再幫自己打廣告，這個道歉影片真的不錯，很有創新」。

有網友認為，「在你的『道歉』影片中完全感受不到你的誠意。道歉影片看很多，就是沒看過開頭還在戲皮笑臉的，而且中間部分還一直說是『借鏡』加入了很多自己『見解』，根本就沒誠意道歉，最後還不忘宣傳自己下一條影片，真的令人感受到你滿滿的『誠意』。最後想說你跟toyz完全不一樣，人家坦誠承認錯誤，得到大家認可，而我們只看到你死不認錯。既然都選擇出來道歉了，為什麼就不能徹徹底底的承認錯誤？這種道歉不會有人收貨啦」。

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