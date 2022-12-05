桃園少女5段私密片！男學生怒傳LINE群　好友全看光外流

▲教官告訴A先生夫婦，男生手機內除了他們的女兒外，還有其他女生的影片。



圖文／鏡週刊

A先生告訴本刊：「我當下就知道事情大條了，因二人分屬不同學校，卻是我女兒的同學拿影片給她看，代表影片已經外流，所以當天中午接女兒下課後，我就帶著太太、女兒直接到男方的學校，請教官幫忙處理。」

向教官說明事情原委後，教官請A先生一家人到會議室等候，經過約莫二個小時，教官回到會議室，告知A先生自己已經跟男生談過，也在其手機看到相關影片，男方承認是他所拍攝。接著教官透露：「除了你的女兒之外，好像還有別人被拍。」為了確認哪些影片的女主角是A先生的女兒，教官特別請A先生的太太及女兒跟他到辦公室勘驗檔案。

A先生告訴本刊：「當時教官是將檔案拷貝到電腦裡，再把手機原封不動地還給男生，我本來想把全部檔案都拿去報警，但教官表示，只能提供我女兒被拍攝的部分，最後我太太跟女兒確認了其中5段影片，有拍攝到我女兒無誤，我們就將檔案拷貝，直接拿去派出所報案。」

▼受害女生的父親A先生（圖）指控警方辦案態度消極、變相吃案。



A先生一家快做完筆錄時，男生家長接到學校通知，趕到派出所，隨後邀請A先生等人到家中協商，對方家長除了要求男生道歉，也質問他為何拍影片？傳給誰？男生表示，他因為一時氣憤，所以把影片上傳到一個LINE群組，群組內有11名好友，雖然事後他收回、刪除，但影片恐早已遭下載。

男方父母當下要求他聯繫群組內所有人，確認誰有下載、轉傳，其中3、4人承認自己有看過，但是否轉傳卻支吾其詞。A先生說：「男生的父母要他把手機檔案刪掉，我們也要求他不能再轉傳。」

讓A先生不滿的是相關單位處理方式跟態度，他氣憤地說：「我們報案至今10個月，但學校、性平單位、社工及警方主動關心的次數，還比不上我太太帶女兒去看身心科的頻率，什麼兒少保護網，根本是空話！」



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