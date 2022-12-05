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士林夜市復活了！當地人曝「假日人潮擠爆」：被推著往前走

▲▼士林夜市人潮恢復了。（圖／翻攝臉書／我是北投人）

▲士林夜市人潮恢復了。（圖／翻攝臉書／我是北投人）

記者柯振中／綜合報導

台北的「士林夜市」曾傳出坑殺遊客的消息，沒落了好一陣子。不過，近日有遊客趁著假日逛夜市，意外發現疫情解封後人潮有復甦的跡象，照片曝光引起了不少討論，也有在地人感動喊「人潮真的有變多了」。

臉書粉專「我是北投人」分享了多張照片，有遊客假日到士林夜市遊玩，結果現場人潮擁擠，看起來相當熱鬧。依據照片畫面，夜市裡的十字路口擠了不少人，每條巷子裡熱鬧的狀況依舊，看起來似乎真的開始復甦了。

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▲▼士林夜市人潮恢復了。（圖／翻攝臉書／我是北投人）

▲▼畫面中可以看見，士林夜市確實有不少人在逛街、購物。（圖／翻攝臉書／我是北投人）

▲▼士林夜市人潮恢復了。（圖／翻攝臉書／我是北投人）

當地人看完以後，也不禁留言回應，人潮的確有開始變多，與先前死氣沉沉相比，無疑是好了許多，「有耶，假日擠爆」、「今天去真的很擠人超多～沒辦法好好走路那種，但我在想是不是因為士林官邸菊展的關係」、「昨天下午3:30去就稍有人潮，部份攤商也出來做生意了」、「真的變多人了～夜市裡逛街居然有擁擠感了」、「上週有去，真的人很多，以前像是被人流推著走的感覺回來了」，也有大學生開心直喊「光復士林夜市」。

不過，有不少當地人雖然有感，但也由衷呼籲，希望不要再出現坑殺遊客的情況，否則就算恢復一陣子，也可能再度失去遊客的信任，進而重演先前無人來逛的慘況。

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