新莊宮廟未申請遶境「8+9上街吵鬧還推警」　2屁孩遭開12槍帶回

▲新莊宮廟未經申請遶境，警方獲報到場遭屁孩推擠。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區4日晚間8時許，一間宮廟未經許可上街遶境，行經新知一路、福慧路口，因陣頭聚集且喧嘩吵鬧、施放鞭炮，被警方口頭制止，其中2名陣頭成員不服出手推擠警員，遭警方開12槍喝止。警方最後將2人帶回，全案依妨害公務罪嫌帶回偵辦。

▲陣頭成員嗆警遭鳴槍帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，新莊「玉鳳宮」事發時未經申請就上街遶境，約150名陣頭成員聚集喧嘩，鑼鼓聲、鞭炮聲吵得民眾受不了，紛紛報警。警方到場，口頭勸戒制止，但其中蔡姓（28歲）、謝姓（25歲）男子竟心生不滿，出手推擠警員，2名警員立即拔槍，分別對空開9槍、3槍，同時啟動快打機制，並利用優勢警力，搭配辣椒水驅散其餘準備鬧事的陣頭成員。

警方已將蔡、謝2人依現行犯帶回，將依妨害公務罪嫌偵辦。警方同時在頭前派出所、玉鳳宮預先部署警力，約制相關成員再次滋事。此外，針對宮廟未申准繞境，將依社會秩序維護法裁罰，違規施放煙火炮竹則移請消防局裁處。

▲地面仍殘留大量鞭炮殘渣。（圖／記者游宗樺翻攝）

分局長林温柔強調，公權力不容挑戰，不容許任何人趁廟會活動擾亂社會秩序，並堅持「強悍執法」的立場，對於任何的不法行為，當場定會以現行犯逮捕，維護繞境秩序及保護民眾安全。