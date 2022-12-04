苗栗銅鑼3姊弟罹難...吸入過多濃煙死亡　奪命3關鍵曝光

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗銅鑼鄉永樂路一處民宅3日下午發生火警，造成屋內15歲少女、11歲男童、10歲女童三姊弟不治。檢察官4日上午相驗完畢後，認定3名死者主要均係因吸入過多火災濃煙死亡；至於起火原因，目前初步排除人為縱火可能。

▲銅鑼3姊弟死亡火警案，檢察官相驗完畢後，認定3名死者主要均係因吸入過多火災濃煙死亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

銅鑼火警造成3死意外，苗栗地檢署今日上午指派曾亭瑋檢察官率法醫前往相驗，檢察官相驗完畢後，認定3名死者主要均係因吸入過多火災濃煙死亡；至於起火原因，目前初步排除人為縱火可能，確切起火原因苗檢已請苗栗縣消防局儘速鑑定中，並透過警方調取案發地點周圍監視錄影器畫面，待進一步勘查現場與採取證物研析後判斷。

火警民宅初步研判起火點在2樓，苗栗縣消防局副局長黃德興受訪表示，火警發生時有家人在一樓從事餐飲作業，未能察覺，直到鄰居通知才打119報案，轄區消防隊距離火場僅有數百公尺距離，但到達火場時已有大量濃煙、火舌從2、3樓陽台竄出。黃德興說，火場2、3樓均設鐵窗，只能從內部樓梯逃生，加上逃生時未隨手將房門關閉，導致大量濃煙進入房間，釀成悲劇發生。

今天消防署也派遣鑑識人員到火警現場，協助苗栗縣消防局火災調查，將儘速釐清火災發生原因。

▲▼監視器畫面顯示，起火民宅於12月3日中午12點44分瞬間冒出大量濃煙，消防車12點48分到達火場。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▲消防署4日派遣鑑識人員協助苗栗消防局火災調查。（圖／記者蔡文淵翻攝）