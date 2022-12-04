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社會 社會焦點 保障人權

苗栗3姊弟葬火窟！姑姑哽咽質疑「沒出動雲梯車」　消防曝原因

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗銅鑼鄉永樂路一處民宅3日下午發生恐怖火災，屋內15歲少女、11歲男童、10歲女童共3姊弟接連被救出後仍傷重不治，姑姑質疑如果出動雲梯車，可直接破壞鐵窗救人。今（4）日消防局災害搶救科科長張焜郁出面解釋，由於當時火舌、濃煙都從窗口竄出，同仁爬梯上去的話可能也會有生命危險。

▲▼苗栗3姊弟命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗3姊弟命喪火窟，姑姑質疑為何消防未派雲梯車救災。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

▲▼苗栗3姊弟命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鑑識人員今日抵達火災現場進行鑑識。

回顧此案，昨日中午1時許，3姊弟父親正在1樓看電視，阿嬤則在門口騎樓包肉粽，因鄰居大喊「你家樓上煙怎麼這麼大」才發現火警，後來3樓午睡的阿公，因為房間緊鄰樓梯口及時逃生，3姊弟則是困在3樓前方房間，消防人員從內部進入將他們救出，送醫後仍回天乏術。

▲▼苗栗3姊弟命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲當時3姊弟困在3樓前方房間，但火勢濃煙從鐵窗竄出，消防難以救援。

今日早上9時許，消防署鑑識人員抵達現場進行鑑識，苗栗縣消防局副局長黃德興同步說明當時災況，救災人員先在3樓房間門口外側發現1名倒臥女童，靠近門口處發現第2名女童，最後在房間內床鋪上發現用棉被覆蓋全身的男童，初步研判火災發生後，3人決定從內部逃生，但2樓往上直竄大量濃煙，導致他們迷失逃生方向，因而嗆昏身亡。

▲▼苗栗3姊弟命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲3姊弟父親前往派出所接受檢方偵訊。

3姊弟的姑姑今天也返回事發現場，難掩悲傷情緒，她質疑，明明孩子們都在3樓前面，為何消防局沒派雲梯車來，只要破壞鐵窗，就能把他們都救出來，悲痛嘆「小孩子就這樣子沒了...」。

苗栗縣消防局災害搶救科科長張焜郁回應，架梯的確是救援方法之一，但昨天依照現場人員判斷，當時火勢、濃煙都從3樓前方竄出，如果架梯上去，消防人員也可能有受熱危險，才會決定從內部接近救援。

▲▼苗栗3姊弟命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣消防局災害搶救科科長張焜郁。

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