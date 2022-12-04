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台61線西濱快速公路　曾文溪大橋新建工程開工了

▲台61線西濱快速公路新建曾文溪大橋，公路總局4日報開工，預計2028年完工，完成大台南地區四橫三縱高、快速道路路網最後一塊拼圖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台61線西濱快速公路新建曾文溪大橋，公路總局4日報開工，預計2028年完工，完成大台南地區四橫三縱高、快速道路路網最後一塊拼圖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府向中央爭取核准新建曾文溪大橋，幾經疫情影響、原物料價格飆升等因素干擾，公路總局終於上個月完成工程發包，4日報開工，預計2028年完工，完成大台南地區四橫三縱高、快速道路路網最後一塊拼圖。

多年來，台61線西濱快速公路南下進入舊台南市區，都是下十份交流道繞行市道173線再轉國姓大橋，「繞了一大彎」後才能南行，市長黃偉哲表示，地方企盼曾文溪大橋早日完工通車，不僅地方民眾到台南市區不必擠假日車流很多的國姓大橋，外地民眾也可直接到達台南市安南、安平及中西等區，節省很多時間外，也會帶動台南的繁榮發展。為了配合西濱快速公路曾文溪橋建設，包含市區最重要的台江大道(2-7-60M道路)也已開闢到曾文溪南岸堤防以便銜接。

▲台61線西濱快速公路新建曾文溪大橋，公路總局4日報開工，預計2028年完工，完成大台南地區四橫三縱高、快速道路路網最後一塊拼圖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，曾文溪橋要銜接的2-7台江大道，從十幾年前開始陸續施作，慢慢拼湊串接台61線西濱快速公路與台17線、國道8號及台86線路網拼圖。「西濱快速公路曾文溪橋新建工程」總長度約3.38公里(橋長約3,150公尺，路堤約230公尺)，橋寬為22.8~32.7公尺；經行政院因物價飆升核定調整總工程經費為96.27億元。

黃偉哲考量安全及曾文溪口開闊的地景及自然風光，爭取橋樑結構防海風鹽害潮水侵襲並在景觀效果採橋型、塗裝或光雕等方式展現，適時帶入地方意見及生態文化特色，讓市民可以停下來佇足觀賞河川之美，及台江國家公園的壯闊，成為兼具交通安全及觀光功能的景觀大橋。

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