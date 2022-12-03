一個月內第三起！高雄男開車闖入輕軌軌道　輪胎卡土裡

記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄市鼓山區3日發生轎車闖入輕軌軌道事件，74歲陳姓駕駛晚間6點左右開車行經大順一路、龍勝路口，疑似不熟當地路況駛入輕軌軌道內，輪胎陷入泥濘中無法動彈，無奈之下只好找來警方幫忙，所幸經過警方、輕軌人員協助，晚間6點40分順利脫困，且無人傷亡。據了解，這已是高雄這個月以來第三起車輛駛入輕軌軌道的事件。

▲車輛駛入輕軌軌道，輪胎陷入泥濘中無法動彈。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▼陳姓男子的車輛卡在泥土當中，動彈不得。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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