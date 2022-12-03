超級蘿蔔迷？3賊偷150公斤「3小時全切成絲」　一口沒吃就被抓

▲監視器畫面。（圖／翻攝自網易新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸杭州3名盜賊近日到菜田偷蘿蔔，警方3小時內鎖定住所，結果到場發現，150公斤的蘿蔔已經全部被切成絲。網友笑說，「小偷對蘿蔔是真愛，連夜偷，連夜切，等不及吃。」

綜合陸媒報導，警方近日接到一名大爺報警，自述田裡種植的蘿蔔被偷了，合計約150公斤。民警調出監視器畫面，分析研判後迅速鎖定3名嫌疑男子。當時1人騎三輪車「帶頭衝鋒」，後面跟著2人「保駕護航」。

▲150公斤的蘿蔔已經被全部切成絲。（圖／翻攝自網易新聞）

警方找到嫌疑人時被眼前一幕驚呆了，因為不到3小時的時間，150公斤蘿蔔已「搖身一變」成了蘿蔔絲。對此，嫌犯交代稱，是朋友嘴饞想吃，但3人家中都沒有種植，又想到附近農民種了不少，於是商量好晚上一起去地裡偷蘿蔔。沒想到，蘿蔔絲沒吃上，就被警方逮個正著。

對此，有網友指出，剛出土的蘿蔔清洗起來很麻煩，要搓洗泥巴之餘，還要用刷子刷及換水，「不是偷來的沒激情。」還有不少人調侃道，「連夜偷，連夜切，對蘿蔔是真愛 」、「大叔好刀法，居然把300斤蘿蔔切成蘿蔔絲」。

▼小偷指認犯案過程 。（圖／翻攝自網易新聞）

偷蘿蔔事件發生後，沒幾天警方再接到村民報案稱，田裡有20棵芥菜和18根甘蔗被人偷了。警方很快拘捕3名疑犯，他們都是工廠的員工，經過時見到芥菜種得好，於是偷走醃製鹹菜，甘蔗單純是想吃就去偷。

警方找到3名疑犯時，忍不住笑出來，因為賊人想吃鹹菜但卻不懂做，最後「全部壞掉了」，不過甘蔗很快被吃完。

