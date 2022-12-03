彰化人注意！路口狂增12處科技執法　12／8開罰「地點全曝光」

▲彰化縣路口激增12處科技執法，12/8起開罰，彰化市新平路與環河街口也是其中之一。（圖／縣警局提供）



記者游瓊華／彰化報導

彰化人注意了！彰化縣警察局今宣布彰化自12月8日起，全縣新增12處科技執法，重點取締項目包括超速、闖紅燈、機車未依兩段式左轉、跨越雙黃實線、雙白實線以及未依號誌指示等，12處路口位置也一次曝光。

彰化縣警局表示，分析近3年路口事故、違規及環境等因素，針對12處肇事(違規)路口設定重點取締項目，這12處分別是：

一、 彰化市中正路2段與中華路口(未依號誌指示、機車未依兩段式左轉、跨越雙白實線)

二、 彰化市新平路與環河路口(超速、闖紅燈、未依號誌指示)

三、 員林市萬年路與靜修路口(超速、闖紅燈)

四、 花壇鄉東外環路與灣福路口(超速、闖紅燈)

五、 伸港鄉濱海路與工一路口(跨越雙黃實線)

六、 和美鎮美港公路與彰新路6段路口(超速、闖紅燈)

七、 埔心鄉中正路1段與武聖路口(超速、闖紅燈)

八、 永靖鄉東彰路7段與湳底路口(超速、闖紅燈)

九、 社頭鄉員集路與崙饒路口(闖紅燈、跨越雙黃實線)

十、 福興鄉臨海路與福正路口(闖紅燈、機車未依兩段式左轉)

十一、 社頭鄉中山路1段與和平三路口(闖紅燈、未禮讓行人)

十二、 秀水鄉彰鹿路與民意街口(超速、闖紅燈)

縣警局指出，這12處科技執法路口訂於12月8日零時起正式執法舉發交通違規，請用路人確實遵守交通規則，強調科技執法目的是希望遏止違規、防制事故，全天候科技化執法輔助，希望用路人遵守交通規則。