鄭文燦論文結果出爐！他控台大說法「1日3變」　質疑：被施壓？

記者朱祖儀／綜合報導

桃園市長鄭文燦台大國發所碩士論文，遭本屆新黨桃園市議員候選人游智彬等人檢舉涉嫌抄襲，要求校方徹查。台大今（2）日回應，目前已經完成調查，結果會寄給檢舉人。但游智彬表示，本來要到台大親自領取結果，但校方態度卻1日3變，最後要等到下禮拜一才能寄出，讓他質疑「是不是台大被施壓？」

▲鄭文燦論文爆抄襲。（圖／市府提供）

新黨發言人陳麗玲、游智彬等人日前召開記者會，指控鄭文燦在台大國發所就讀所撰寫的碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》，透過中國大陸重查、系統比對，高達30.27％涉嫌抄襲，隨後向台大檢舉鄭文燦論文，希望校方徹查。

針對鄭文燦論文門一事，資深媒體人黃揚明今日在臉書發文表示，「據傳，鄭文燦台大國發所碩士學位遭撤銷......仍待校方進一步證實」。

對此，游智彬表示，看到相關消息，今日早上11時就打給台大詢問，校方也回應結果已經出來了，會再把結果寄出。他得知後表示願意親自過去拿，大約今日2點前就會到，但台大職員表示要詢問一下，接著就改口說，因為流程還沒跑完，所以下禮拜一才可以來拿。

▲游智彬質疑台大遭施壓。（圖／翻攝自Facebook／游智彬）

不久後，游智彬又打電話詢問，沒想到台大說法又變了，說無法由本人領取，要等到下禮拜一才能郵寄出去。他聽到相當傻眼，「怎麼台大是這個效率，是不是有被施壓？」本來今天就可以拿到，結果一下要拖到下禮拜一才能拿，現在又要等到下禮拜一寄出，可能下禮拜三之後才能收到，「是不是台大被施壓？還是台大認為要讓鄭文燦有多一點時間來反應？」

針對鄭文燦論文是否遭撤銷一事，台大今日沒有給予正面回應，僅稱1日已經透過雙掛號寄出鄭文燦論文抄襲案調查結果給檢舉人。